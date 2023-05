“Tan mal no lo hice”: dos nuevos crímenes alertan a fans de un intenso desenlace en “Hijos del desierto”

A medida que se acerca su desenlace final, la teleserie “Hijos del desierto” deja a sus fanáticos más impactados con la serie de eventos fatales que promete la nocturna de Mega.

En esta ocasión, y luego de que Cornelius Bormann (Marcelo Alonso) conociera de las investigaciones realizadas por Bianca Lombardo (María Gracia Omegna), que frustraron sus planes para acabar con la doctora Eloísa González (María José Weigel), los televidentes pudieron conocer del fatal destino para la viuda.

Un secuestro que acabó con Bianca sentada en el escritorio de un indignado Cornelius, aún golpeado por el escape de Eloísa hacia un escondite en Quintay, y un diálogo que evidenció las intenciones del malvado empresario naviero.

Las nuevas muertes en “Hijos del desierto”

“Elegiste jugar a la espía. ¡Qué te crees! ¡Mata Hari!”, señaló Cornelius en el adelanto de la novela, un berrinche que le permitió a Bianca desahogarse con una irónica respuesta.

“Igual tu plan se fue a la basura. Tan mal no lo hice. No te gastes Cornelius, este fue el mejor día de mi vida. Y eso no me lo puedes quitar”, contestó la viuda, cuya vida quedó en las manos del empresario, quien tras sacar una pistola de su escritorio causó una nerviosa reacción en Bianca.

Protagonista de “Hijos del desierto” deja a fans intrigados con adelanto que anticipa más muertes

“La teleserie agarra un ritmo avasallador”: Rodrigo Soto hace adelantos de “Hijos del Desierto”

Esto, porque el final de la mujer -y su acompañante Carlitos- promete ser uno de los momentos más impactantes del próximo episodio. Algo que quedó de manifiesto luego de las variadas reacciones de los usuarios de redes sociales, quienes en cuestión de minutos viralizaron una serie de imágenes en las que se puede ver a los protagonistas abatidos y tirados en el suelo.

“¡Ay, no! Yo creo que Carlitos murió y Bianca sobrevive haciéndose la muerta. Pobre Carlitos, era tan chequetetoooo...”; “¡Nooo! Aún tenía esperanzas”; “Qué pena”; o “Puros buenos asesinados, y los malos, nada (...) en las buenas series hay muertes de todos lados y muchas sorpresas”, que dieron cuenta del impacto que promete tener el próximo episodio de la nocturna de Mega.