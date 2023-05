“Una película valiente”: Amparo Noguera valora el buen guion que permitió realizar el filme “Blanquita”

Amparo Noguera aseguró que la recién estrenada película chilena “Blanquita”, de la cual es una de sus protagonistas, es un filme “valiente” que si bien “recuerda un caso terrible”, no habría provocado el mismo impacto en la audiencia de haberse realizado “en 20 años más”.

La actriz que por estos días se encuentra en Madrid, España, participando de los premios Platino, donde fue nominada por su actuación en la película “42 días en la oscuridad”, conversó con lahora.cl para promocionar la actual cinta dirigida por Fernando Guzzoni, y que está inspirada en el caso Spiniak, un escabroso relato de una red de prostitución de menores.

El personaje de Amparo Noguera

“La historia de Blanquita son argumentos que desagraciadamente, que, al estar basados en hechos reales, chocan bastante e impresionan mucho a la gente. Creo que son cosas que pasan a lo largo del mundo y porque es un muy buen guion y una muy buena dirección de Fernando Guzzoni, que es un grandísimo director chileno y evidentemente la historia va a funcionar y la gente se va a impresionar sobre todo porque está tan bien filmada”, contó Noguera, entusiasmada por la positiva valoración que ha tenido la película en festivales de cine internacionales, como el de Venecia, donde fue ovacionada por los espectadores que la vieron.

“A mí me parece fantástico, creo que es un espacio, una plataforma fundamental para dar a conocer situaciones que han ocurrido en la historia de nuestro país, eso ocurre en la literatura, en el teatro, en el cine, me parece muy importante y el cine en Chile tiene un lugar bastante menor que lo que tiene afuera”, prosigue la actriz, quien además valora el hecho de poder mostrar casos de alto impacto a través del cine.

“Las únicas plataformas que se puede contar lo que no es contado, para mí, de alguna manera es a través del arte, que es un lugar de comunicación no oficial, entonces me parece interesante que haya gente que decida tomar esos lugares no oficiales para contar historias que son reales y que tienen lugar en nuestro país”, dice.

De su rol en el filme, Amparo reconoce que tiene su inspiración en la diputada Pía Guzmán, parlamentaria que en su momento denunció los abusos de la red de prostitución liderada por el empresario Claudio Spiniak. “No olvidemos que es mujer, una política mujer”, señala Noguera, explicando que en la trama, y tal como aconteció en la vida real, fue quedando sola en sus afanes por develar los delitos de carácter sexual.

“Es potente, digamos, que representar a cualquier personaje de la historia, pero para todos es una historia que está súper reciente, la del caso Spiniak, y es súper violento todavía creo yo, porque toda la historia de Chile es en general bastante violenta, pero hablar de políticos que están dando vueltas por las calles involucrados en hechos tan escabrosos como este, es súper complicado, entonces uno siente que está metiéndose en las patas de los caballos”, explica la actriz, quien destaca el valor que tiene la obra para las nuevas generaciones.

“Es una película valiente en ese sentido, quizás es una película que se podría haber hecho en 20 años más, que claro se recuerda un caso terrible, pero creo que no tendría el mismo valor que tiene ahora”, afirmó.