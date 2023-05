”Ya se pasó”: Thalía sigue negada a envejecer y dejó al descubierto arreglito que ‘salió mal’

Thalía está de manteles largos por el estreno de una nueva serie documental titulada “Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de mi vida” en la plataforma de streaming de Paramount Plus, bajo la producción de MTV.

Desde hace meses, la cantante ha liberado los sencillos que conformarán dicho material en el cual grabó varios covers como Para no verte más, al lado de Kenia Os. Hace unos días, Thalía lanzó Florecita rockera, al lado del músico y tiktoker León Laiden. El tema es original de Aterciopelados. Ahora sorprendió con su propia versión de Devuélveme a mi chica, el cual grabó con David Summer.

El material ha dividido opiniones entre quienes alegan que la cantante tuvo un acierto al darle su propio toque a las versiones originales y quienes aseguran “las arruinó”.

“Nunca se le dará el buen estiló en la vida”. “Copiándole a Alejandra Guzmán”. “Thalia te enseña en como destrozar tremendos clasicos”, se lee.

El aspecto de Thalía no pasó desapercibido

En redes sociales han circulado videos de Thalía durante la grabación del videoclip de Devuélveme a mi chica pero algunos usuarios señalaron que luce muy diferente y que incluso “deformó su rostro por aferrarse a la juventud”.

La intérprete de 51 años ha sorprendido con su “eterna juventud” sin embargo, ante los fans “ya se pasó” pues han quedado al descubierto los procedimientos estéticos a los que se estaría sometiendo. Así lo expresaron en redes sociales. “Ya está envejeciendo”. “Será que Thalía se está enloqueciendo de querer ser como Shakira .ya está muy madura”. “Se cambió toda”, expresan internautas en redes sociales. Del mismo modo, las imágenes promocionales han sido señaladas.

En la publicación de Javier de la Rosa, maquillista de la cantante, usuarios la defendieron: “La gente que vienen a la pagina de Thalia para publicar comentarios negativos son personas con falta de educacion! Thalia siempre sera una mujer de clase 🔥 @thalia”.

Thalía no hace caso a los haters

La intención de la cantante con “Thalia´s Mixtapé” ha sido grabar grandes éxitos de la música rock en español, específicamente de los años ochenta y noventa que marcaron su vida.

“Hace cuatro años nació en mi mente y en mi corazón la idea y el concepto del mixtape de mi vida. Esta docuserie recorre las canciones que influyeron en mi camino, forjando mi destino. Hablo con mis ídolos de toda la vida, los artistas detrás de estas canciones legendarias que marcaron a generaciones enteras con su música. En esta serie nos adentramos en las historias y orígenes de estas composiciones, y como fan absoluto de estos grandes artistas, tengo el honor de interpretar con ellos estas joyas musicales, es un regalo incomparable”, comentó la actriz de acuerdo con Once Diario.

La cantante además reveló al medio El mundo que se eliminó la palabra “maricx” de la canción Devuélveme a mi chica por respeto a la comunidad LGTQI. “Ha habido grandes tragedias por cierto uso de palabras y para mí es importante no usar esta”, mencionó.

Con esto, Thalía derribará barreras (como siempre) pues la docuserie ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, además de que llegará a Australia, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Suiza y Austria.

Es así como varios salieron en su defensa, aplaudiendo que se nota que está disfrutando. Además, destacaron que es tan poderosa que se puede dar el lujo de grabar lo que quiera.

“Que padrísimo estar en ese punto de tu carrera en dónde puedes tocar las canciones que te gustan y con los artistas que te gustan”. “no me había gustado hasta que ví la entrevista de que trata ya quisiéramos muchos poder cantar con nuestros artistas favoritos”. “Me encanta q a las nuevas generaciones les muestre nuestra música de juventud !!!! Ya estoy a ETq de tanto regueton”. “Si no les gustó no la escuchen ahí seguirán las versiones originales , vivan y dejen vivir”.