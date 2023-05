Cachetada al ego de Piqué: Shakira y los looks que muestran su gran cambio tras quedar soltera

Shakira se sumó al team de las mujeres a las que la soltería les asienta muy bien, pues el haber terminado su relación con Gerard Piqué la ha hecho lucir mucho más rejuvenecida y lo más importante es que retomó su carrera como cantante al aprovechar toda su decepción y dolor para plasmarla en arte.

La colombiana ha recibido todo el apoyo de sus fans y de sus colegas, quienes le dieron todo su amor mientras atravesó el torbellino de la infidelidad de Piqué en Barcelona, España y ahora ha sido acogida en Miami por sus amigos más íntimos, como es el caso de Alejandro Sanz.

A diferencia del exfutbolista quien no solo le dijo adiós a su familia, sino también a su carrera como futbolista y ahora ha sorprendido con su apariencia descuidada mientras presume su romance con Clara Chía Martí, una joven 20 años menor que Shakira.

Shakira y los looks con los que humilla a Piqué

La intérprete de ‘Monotonía’ se ha encargado de darle en el ego al padre de sus hijos, pues lejos de dejarse derrumbar por sus desplantes, humillaciones y falta de lealtad, logró levantarse como un ave fénix y demostrar que siempre fue mucho más que él.

Pese a sus 46 años y ser mayor que Piqué por 10 años, la barranquillera se ha rejuvenecido con sus los con los que lo humilla y le da directo en el ego.

Ella si sabe lucir looks oversized

Ella sabe como lucir perfecta para cada ocasión, logrando ser camaleónica con sus outfits, pues se ha dejado ver elegante, sensual, casual, con moda retro y hasta con looks oversized, los mismos que Piqué suele llevar desde que se hizo novio de Clara, quien según él mismo reveló es ella quien lo viste.

Piqué y su pareja han sido duramente señalados por lucir insípidos, descuidados y con poco estilo al llevar prendas anchas, sin embargo, Shakira ha hecho lo mismo pero a diferencia ha dejado a más de una queriendo llevar su mismo look.

Su vestimenta suele combinar lo moderno sin dejar a un lado su sello, lo que la hace única y la mantiene por encima de otros famosos. Para su viaje a Miami ha apostado por lucir cómoda con varios conjuntos oversized que roban miradas.

Siempre sensual y con estilo

Hablar de sensualidad es hablar de Shakira y aunque son un sinfín los looks con los que ha derrochado sensualidad, uno de los que más ha robado la atención fue el conjunto negro con el que apareció en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde llegó acompañada de Bizarrap y la rompió toda al cantar su session #53.

Elegante y sobria mientras facturaba frente a Piqué

Aunque tras su separación se tomó unos meses de descanso junto a sus hijos, regresó repotenciada y facturando por todos lados no solo con su regreso musical, sino también al volver a explorar su faceta como modelo al ser la imagen de la marca Burberry, por lo que aprovechó una de sus visitas a los juzgados por la custodia de sus hijos para llevar un look de la marca. No solo lució elegante, segura y sobría, también le aportó misterio a su look, mientras facturaba al mostrar las prendas de dicha marca.