Claudia Conserva recordó por videollamada su estadía de ocho meses en Rapallo gracias al viaje de su hermana Fran a Italia

Francesca Conserva le hizo por dos semanas uno de los presentes más simbólicos a su hermana Claudia, a quien la llevó a rememorar a través de varias videollamadas su estadía de ocho meses en Rapallo al vacacionar junto a su hijo José Tomás en Italia.

Fue un periplo necesario para la panelista de “Milf”, quien reconoció en entrevista con lun.com que luego de conocer del diagnóstico de cáncer mamario de Claudia padeció de varios meses de incertidumbre, nervios y estrés el tránsito de recuperación de su hermana.

Por ello es que se decidió visitar la península, en un trayecto que consideró las ciudades de Roma, Carrara, Portofino, Pisa, Livorno y Rapallo, localidad en la que su hermana vivió por ocho meses junto al Pollo Valdivia y sus dos hijos en 2012.

Rapallo es súper lindo y caminé tardes enteras acompañada de la Claudia (Conserva). Por videollamada me decía hasta dónde doblar para llegar a sus picadas. — Francesca Conserva

El tour virtual de Fran a Claudia Conserva

“Tenía pensado hace meses tomarme un tiempo largo fuera de Chile para recuperarme sicológicamente del desgaste vivido los últimos años. Pero finalmente tengo muchas responsabilidades y afectos que me necesitan y yo a ellos”, contó Francesca, ya de regreso en Chile.

“La enfermedad de la Claudia me liquidó, me desestabilizó mi vida entera y necesitaba recuperar fuerzas sabiendo que ella está un poco mejor”, prosigue la comunicadora, quien dio cuenta del trayecto que la llevó a una ciudad en la que, aparte de su hermana, también vivió su padre, Alberto, hasta los 10 años.

“Estuve varios días recorriendo lugares como Roma, Rapallo, Carrara, Portofino, Pisa y Livorno. Lo más especial fue conocer la casa en que nació mi papá en Carrara (después de los 10 años se fue a Chile donde murió a los 48 de una pancreatitis, en 1994). Cuando llegamos no pudimos entrar porque no estaban los dueños, pero me hice amiga de los vecinos, que eran puros viejitos y les regalé una botella de pisco chileno. Todos terminamos llorando emocionados. Fue súper lindo”, agregó Fran, quien en todo su trayecto estuvo conectada a su hermana a través de videollamadas.

“Sí, estuve casi una semana. Rapallo es súper lindo y caminé tardes enteras acompañada de la Claudia. Por videollamada me decía hasta dónde doblar para llegar a sus picadas, incluso de helados. (Me recomendó) restaurante Il Sole, la calle donde todo pasa, Santa Margarita, que es más ondero y una heladería cerca del castello di Rapallo”, relató.

“La mejor fue la pizzería El Pórtico. Allí habló con el dueño, un amigo que tenía que es chileno, se llama Luis. Era de Viña y ahora vive allá con su familia. La recordaba con mucho cariño y conmigo fue un amor”, recordó la figura de TV+, quien reconoció que ese vínculo sentimental de su hermana fue de lo más provechoso en su viaje.

“Claudia estaba feliz, lo revivió todo a través mío: sus caminatas, el peluquero, el colegio de los niños. No pude ir a la casa donde vivió porque yo andaba a pie y estaba cansada, no me quedaba tan cerca”, explicó.