Como Tom Hanks, Jackie Chan triunfó en el amor y así ha llegado a 41 años con su esposa

Hace unos días, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson celebraron 35 años de matrimonio. La pareja se casó el 30 de abril de 1988 y desde entonces han estado juntos. Esto los ha llevado a ser admirados pues en Hollywood ya no es tan común saber de relaciones tan estables y fuertes.

Sobre esa misma línea se encuentra Jackie Chan, quien lleva 41 años al lado de su esposa Joan Lin Feng-Jia.

El actor quizá es más conocido por sus acrobacias y películas de acción pero su matrimonio actualmente ha sido muy aplaudido pese a las altas y bajas. Su historia de amor es tan fascinante como sus películas, llena de romance y drama.

Jackie Chan El actor lleva 41 años con su esposa (Instagram)

Chan comenzó como doble de riesgo en las películas de Bruce Lee y luego se convirtió en actor principal en más de 150 películas, utilizando su impresionante capacidad atlética y su comicidad para cautivar al público. Es conocido por películas como Zui quan y Jing cha gu shi y en películas taquilleras de Hollywood como Rush Hour, Kung Fu Panda y la nueva versión de The Karate Kid.

El actor se enamoró de su esposa Joan Lin en 1981

Jackie Chan se enamoró de Joan Lin Feng-jia, una actriz taiwanesa en 1981, luego de haber trabajado juntos. Cabe destacar que ella fue una superestrella de cine muy hermosa en el cine de Hong Kong y Taiwán. Nació en Taiwán el 30 de junio de 1953 y comenzó su carrera como actriz a la temprana edad de 19 años.

Jackie Chan Así ha sido la historia de amor de Jackie Chan (Instagram)

Aunque parezca difícil de creer, la esposa de Chan era aún más conocida que él cuando se cruzaron por primera vez. En la década de 1970, Lin era una superestrella, apareciendo en más de 70 películas como Xiao cheng gu shi (1979), He Never Gives Up (1979) y Tang Shan gong fu (1974) antes de retirarse de la actuación.

Jackie Chan La historia de amor de Jackie Chan comenzó hace más de 40 años (Instagram)

Jackie Chan estuvo a punto de tocar fondo pero resurgió

Aunque hoy han demostrado estar hechos el uno para el otro, existe un lado oscuro del famoso actor del que pocos saben y es que estuvo envuelto en grandes vicios que marcaron su vida y que pusieron en riesgo su matrimonio y estabilidad familiar.

Fue en el libro de memorias Never Grow Up (Nunca crezcas), publicado en 2005 que el actor habló de violencia doméstica, infidelidades, alcoholismo, prostitución, adicción al juego y gastos desmedidos. “Fui un imbécil”, aseguró arrepentido el actor, quien también confesó infidelidades.

Jackie Chan El actor ha protagonizado las películas más taquilleras (Instagram)

“En 1999, cometí un error serio. Cuando salieron las noticias sobre mi infidelidad, la cual resultó en el nacimiento de una hija, la cobertura de los medios fue como que hubiera explotado una bomba. Quería llamar a Joan pero no sabía qué decir. No sabía cómo explicarlo”, dijo Chan.

En un inicio su romance no fue bien recibido por el público, además de que no estaba en sus planes casarse tan pronto. “Un día me dijo que estaba embarazada. Dije que quería al bebé... Aunque parecía tranquilo, no sabía qué hacer”, recordó Chan. Fue entonces cuando él llevó a Lin a los Estados Unidos. “Durante su embarazo, estuve trabajando todo el tiempo y no fui a los Estados Unidos hasta que ella iba a dar a luz. Era necesario completar un formulario antes de que naciera el bebé. Luego me preguntó si podía escribir mi nombre en la columna “padre” … mi agente dijo que deberíamos casarnos primero”.

El actor tuvo muchas aventuras extramatrimoniales; una de ellas fue la exreina de belleza Elaine Ng, quien dio a luz a la hija de Jackie, Etta Ng, en 1999. Jackie admitió que su aventura fue su peor error.