Con estrambótico look y baile: Mariana Loyola se las juega en su nueva obra de teatro

Ayer jueves se estrenó en el Teatro Municipal de Las Condes la obra ‘Hit’, un musical de los 80, el cual cuenta con la participación de Mariana Loyola.

En esta oportunidad, la actriz da vida a Inés, una experimentada coreógrafa que tiene un enorme secreto tras no cumplir una promesa a sus compañeros de elenco. Un personaje que llama la atención por su particular look de la recordada época y porque además baila estupendamente como lo exige la historia.

“Lo pasamos muy bien, somos un equipo de mucha gente, yo diría que más de 30 personas que mueven esta obra que es grande, lúdica y que tiene un montón de talento”, partió contando en su entrevista con Página 7.

Bailarina a full

“Yo aprendí un montón, primera vez que hago una obra musical tan grande. Estoy admiradísima de mis compañeros. Lo que pasa es que yo fui gimnasta cuando chica, de alto rendimiento, y ese era un paso que hacía, y acá era un momento divertido hacerlo, por lo que significaba”, aseguró Mariana sobre las exigencias de su nuevo trabajo que acaba de estrenar.

Además, la artista detalló que su entrenamiento fue a la par del equipo. “Las chicas bailan mucho más que yo, mi rol era otro, era esta coreógrafa que regresa a su pasado”, expresó.

“Lo pasamos muy bien construyendo esta obra entre todos, que es la historia de una compañía de danza (…) fueron meses de mucho ensayo”, agregó.

