“Creo que volveré a llorar”: adelanto en “La Ley de Baltazar” deja sospecha de accidente y helados a fanáticos

Este próximo miércoles 10 de mayo termina “La Ley de Baltazar”. Y cada capítulo que se emite deja un millón de emociones y expectativas. Es lo que pasó con el nuevo adelanto, que dejó helados a sus fanáticos.

Porque en la escena final se ve que un auto se estaciona y de él bajan todos los hermanos Rodríguez corriendo y con una cara de preocupación que hace sospechar lo peor.

Y es que desde hace un tiempo que da vueltas por el ciberespacio que Baltazar morirá al final de la teleserie, lo que tiene a los televidentes expectantes y ya le han pedido de todo a Mega.

Pero bueno, la respuesta llegará en el próximo capítulo a emitirse el próximo lunes a las 20:00 horas.

“Creo que volveré a llorar como lo hice cuando murió Hernán”; “No quiero que se muera Baltazar no es justo”; “Ay no tio de mega por favor la vida esta tan cruel, todos los dias muertes en las noticias no nos maten a don balti porfaaa”; “Aunque lo esperaba no me puedo creer q nos hagan esto”, son algunos de los comentarios.