Daiky Gamboa se pronunció sobre la polémica que desató Anuel AA con tema a Karol G

Anuel AA ha encendido de nuevo la polémica, y esta vez no porque le haya salido un hijo nuevo, sino por nombrar a la cantante Karol G diciéndole que le dedica uno de sus temas, el cual ha sido considerado como una ofensa debido a su contenido.

El puertorriqueño lleva días provocando el escándalo incluso al haber nombrado a Feid, a quien muchos aseguran que es la nueva pareja de Karol G tras romper con él, lo que ha desatado una serie de reacciones a favor y en contra en las redes sociales.

Ahora, ante los últimos sucesos, el mejor amigo de “La Bichota” se ha pronunciado al respecto, ya que asegura que cada que ocurre una situación similar llueven las preguntas en sus redes sociales sobre lo que es su opinión con respecto al tema.

“Para todas esas personas que vienen a mi n siempre con cosas como ‘Daiky que opinas de lo que hizo o dijo...’ No pierdan su tiempo, a mí la vida la de los demás no podría importarme menos, yo solo opino de temas que necesiten una opinión, no opino sobre chismes” indico Daiky Gamboa.

Precisó además que solo se entera de este tipo de situaciones ante la constante lluvia de mensajes que recibe, ya que por el momento se encuentra enfocado en lo que es su vida profesional. Por otra parte, indicó que no opinará al respecto, dejando clara su posición.

“De hecho, solo me doy cuenta de ellos cuando ustedes me los envían, yo estoy muy ocupado siendo productivo y tratando de salir adelante. Además, si mis amigos no opinan sobre sus vidas, ¿por qué habría de hacerlo yo?”, se lee en el texto pub licado por Daiky Gamboa.