“El departamento tiene una deuda de gastos comunes”: Aseguran que Tonka Tomicic estaría enfrentando una dura crisis económica

Tonka Tomicic ha estado en el centro de la noticia debido a la participación de su exesposo en el “Caso Relojes Vip” y también por su desaparición de pantalla desde el Festival de Viña 2023, en donde condujo el programa dedicado al certamen junto a Carmen Gloria Arroyo.

Cabe recordar que hace algunos días se supo que la animadora de Canal 13 estaría viviendo un solitario momento y que se ha alejado de su círculo más cercano.

Ahora, Adriana Barrientos contó que Tonka estaría pasando por un mal momento económico, por lo que no ha podido pagar los gastos comunes de su edificio.

“Lo que pasa es que ayer, no sé si ustedes se acuerdan, yo les conté que había un vecino de Tonka que, cuando vino la PDI a investigar todo esto, la PDI abrió la bodega equivocada. La misma persona que me contó el tema de la bodega, me dice: ‘Oh, Adrianita no sabes lo que pasó. Lo que pasa es que esta semana, como empezó a hacer frío ahora en la primera semana de mayo, aquí el condominio completo tiene calefacción central’”, comenzó el rostro de Zona Latina.

“Vecinos adinerados, estos no son vecinos que te preguntan oye, voy a encender o como que es una alternativa encender la calefacción. Es lo normal, porque, encima, cada departamento entiendo que tiene su propia caldera, o sea, ya es un lujo desmedido”, agregó Adriana.

Posteriormente, la panelista de “Zona de Estrellas” explicó que: “Resulta que ya, estaban encendiendo calderas completas y al conserje se le dice momento, qué pasa dice el conserje. No, no, lo que pasa es que usted no puede encender la caldera del departamento número, un x, departamento 43. Pero ¿cómo? A ver, perdón, sabe yo tengo una orden de la administración que como conserjería tengo que encender y darle la llave de paso a todos los departamentos”.

“No, acaba de llegar un correo de la administración del edificio diciendo que el departamento tiene una deuda de gastos comunes”, sentenció Adriana Barrientos sobre la información que le habría llegado de primera fuente.