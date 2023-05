El divorcio de Piqué y Shakira: ellos no son los más afectados, son los pequeños de la casa

Ha transcurrido un año desde que estalló la batalla entre Shakira y Piqué y la ex pareja no parece dar tregua. Y es que aún cuando la colombiana ha iniciado una nueva vida en Miami junto a sus hijos Sasha y Milan, el ex futbolista sigue haciendo de las suyas para afectarla.

Recientemente Piqué viajó por primera vez a Miami para reunirse con sus hijos desde que Shakira se mudó. Los tres fueron captados compartiendo varios momentos juntos, entre ellos se les vio comiendo pizza.

Y aunque para el español el acuerdo de la custodia con la intérprete de Hips Don’t Lie no es de su agrado, las cosas estarían por dar un giro a su favor.

El exfutbolista Gerard Piqué y ex pareja de Shakira, fue captado en cámara en un restaurante en South Beach junto a sus hijos.



Piqué viajó a Miami la semana pasada para ver a sus hijos que viven ahora con su madre en la ciudad del sol.#pique #futbolista #shakira pic.twitter.com/zsy9if4xfs — Rincón Informativo RD (@rinconinformatv) May 1, 2023

De acuerdo con el plan de custodia y crianza compartida al que llegaron hace unos meses, Shakira tiene derecho a 20 días al mes y Piqué a 10. Sin embargo, cuando los niños están de vacaciones, esa situación cambia ya que a la cantante le corresponde el 30% del tiempo y el 70% al exdefensa del Barcelona.

De acuerdo con información de la periodista Lorena Vázquez en el programa “Y ahora Sonsoles” de Antena 3, en este primer viaje a Miami, Piqué no pasó 10 días con sus hijos y sólo pudo estar la mitad del tiempo. El deportista incluso ya regresó a Barcelona sin planes de buscar casa para quedarse en Miami cuando visite a Sasha y Milaán.

La periodista detalló que de todos modos este pasará un gran periodo con sus hijos lejos de Miami, pues ellos empiezan sus vacaciones en mayo y volverán a su nuevo hogar hasta septiembre.

‘’Sus hijos viajarán a Barcelona a finales del mayo y no volverán a Miami hasta septiembre’', afirmó.

Shakira La colombiana sigue en una batalla con Piqué (Instagram)

El problema de que Shakira y Piqué sigan peleando

Mientras en redes sociales las opiniones han estado dividas entre quienes aplauden la forma en la que Shakira se ha hecho cargo de sus hijos como “una mamá loba”, otros expresan preocupación por cómo el divorcio podría estar afectando a Sasha y Milan.

Los niños son seres altamente intuitivos y perceptivos, y por lo tanto las relaciones extramatrimoniales pueden ser dañinas incluso si no se les habla de ellas.

Shakira Para la intérprete de 'Hips Don't Lie' sus hijos son una prioridad (Instagram)

Ninguna separación es fácil, especialmente cuando se tiene hijos de por medio. Y si de por sí estos se ven afectados por ver a mamá y papá tomar caminos separados y el hecho de que deben ajustarse a una nueva rutina, el que haya un conflicto grave como la infidelidad detrás, lo complica aún más.

Los cambios en el comportamiento de los padres pueden ser perturbadores para los niños, quienes se pueden sentir ignorados, desplazados o hasta culpables.

Un divorcio conflictivo destruye hogares y le enseña a los niños una idea equivocada de lo que es una relación. Algunas investigaciones publicadas en el Journal of Family Issues encontraron que los niños cuyos padres eran infieles tenían el doble de probabilidades de serlo también.

Gerard Piqué / Shakira Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Y según la psicóloga clínica Ana Nogales, autora de Parents Who Cheat: How Children and Adults are Affected When Their Parents Are Unfaithful, crecer en una familia con infidelidad tiene un impacto duradero en los niños en términos de cómo ven sus relaciones románticas y su capacidad para confiar en futuras parejas.

En general, un divorcio puede afectar a los niños de muchas formas

De acuerdo a la organización Family Means, los niños pueden experimentar pérdida de interés en la actividad social, lo que genera dificultades para relacionarse con los demás que a su vez hace que se sientan inseguros a la larga. Otro efecto puede ser dificultad para adaptarse al cambio pues en medio de la batalla tendrán que enfrentar nuevas dinámicas familiares, nueva casa o situación de vida entre las escuelas, los amigos y más.

La irritabilidad y los sentimientos de culpa también pueden hacerse presentes pues a menudo se preguntarán por qué está ocurriendo un divorcio en su familia, se sentirán presionados y pensarán que fueron una de las causas de los problemas entre mamá y papá.