“Estaba como la Vesta Lugg en calzoncillos y zapatos”: Doctor Ugarte reveló divertida anécdota de la gala del Festival de Viña

Este sábado se estrenará un nuevo episodio de “La Divina Comida”, en donde el Doctor Sebastián Ugarte no solo hablará sobre su profesión, sino que revelará algunas de sus aventuras que ha tenido tras participar en diversos eventos del mundo del espectáculo.

En este contexto, es donde el médico hablará sobre su invitación a la Gala del Festival de Viña del Mar 2023, en la cual protagonizó un divertido chascarro.

“Me invitaron y para mí es un honor, yo feliz. Yo de niño iba al Festival de Viña, lo disfrutaba, es una institución, yo en eso soy re poco tonto grave. Yo no entendía nada, era aire, tierra, mar y además sustentable. En vez de una collera elegante metálica, sabes lo que hice, usé como collera los botones del chaleco que usaba mi papá en la pérgola de las flores, para sentir a mi padre”, contó de entrada sobre su vestimenta.

Sin embargo, no todo salió como él esperaba. “Adivinen… Había gente que iba a llevar el vestuario y no llega mi traje”, recordó. “Estaba como la Vesta Lugg en calzoncillos y zapatos”, complementó.

“Yo entiendo a la Vesta Lugg, sale y todos aplauden, salgo yo pilucho yo creo que me tiran tomates. Al final un caballero medio de mi estatura estaba con una chaqueta, me prestaría la chaqueta, y me dice pero en la casa tengo otro mejor y partió a buscarlo, era Armani el traje”, reveló.

Al escuchar esta historia, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, le consultó sobre qué pasó con su outfit, a lo que aseguró que “nunca supe dónde quedó el traje y ustedes se perdieron la oportunidad de ver al doctor Ugarte a lo Vesta Lugg”, lanzó en tono de broma.