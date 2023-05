“Hay amigos que desde ese día no me saludan”: Doctor Ugarte contó que algunos de sus colegas ya no le hablan tras particular episodio

El doctor Sebastián Ugarte será uno de los comensales en el nuevo episodio de “La Divina Comida”, en donde compartirá diversos personajes como Carola Bezamat, León Murillo y la alcaldesa Daniela Peñaloza.

En el espacio de Chilevisión, el médico reveló un feo desaire de parte de algunos de sus colegas del rubro tras recibir una invitación.

“En la profesión médica, existe un temor muy grande de banalizar la profesión, de farandulizar la profesión médica”, explicará en el programa.

“Te juro que mi madre no crió hijos cobardes y yo no sé ser cobarde”, afirmó el especialista, quien ahora trabaja como panelista en el matinal “Tu Día”.

¿Qué pasó con sus amigos?

Tras explicar esta situación, el reconocido Doctor Ugarte reveló que algunos de sus colegas llegaron a quitarle el saludo durante este tiempo.

“Había un momento en que me invitaron a la Parada Militar. Yo fui procesado en la Fiscalía Militar en Temuco, era dirigente estudiantil, trabajé en derechos humanos, ¿qué hago? Y dije, ‘hay que estar ahí, es un solo Chile’”, comentó.

“Los militares están haciendo la pega, nosotros también. No hay que confundirse”. Sin embargo, esto no le gustó a otros doctores.

“Hay amigos que desde ese día no me saludan, me quitaron el saludo. Tuvo su costo”, concluyó.

Cabe recordar que el nuevo capítulo de “La Divina Comida” se estrena este sábado 6 de mayo, luego de CHV Noticias.