Iván Arenas recordó que el director de su liceo nocturno le daba piscolas para que contara chistes

Este sábado, se estrenará un nuevo capítulo del programa de conversación de Pancho Saavedra “Te paso a buscar”, quien recorrerá las calles de Santiago en el Ford Falcon rojo junto al hombre detrás del “Profesor Rossa”, Iván Arenas.

El actor revelará que le gustaría regresar a la televisión con un espacio informativo, tal como en sus inicios. Según él, “volvería con un programa para entregar información, porque el programa de humor no es programa, sino que es una cosa totalmente optativa. Tú puedes hacer un show cuando quieras”.

Sin embargo, Arenas señalará que sería un problema compatibilizar dicho espacio con sus shows humorísticos actuales. “Yo puedo volver a la plana educativa, pero ¿cómo dejo esto del humor que me encanta también? Si pudiera matizarlo (...) Aquí hay un cruce, porque cuando se está educando es bien complicado decir que mañana tengo un show sin censura”, afirmó.

En “Te paso a buscar”, Iván recordó que en colegio era conocido por contar chistes, de hecho le llamaban “el loco Arenas”. “Cuando me fui al liceo nocturno a hacer un 2x1, casi no estudié ninguna cosa. Me mandaba a buscar el director y el compadre me hacía tomar piscolas para que yo contara chistes”.

Debido a tal situación, Arenas se sorprendió con su puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica, que le permitió estudiar Arquitectura con mención en Diseño Industrial.