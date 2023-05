La conciencia...la conciencia: Leo Rey recuerda la divertida historia al arrancar de la PDI

Esta noche en PH, estará invitado el cantante Leo Rey, quien tendrá un cara a cara con su amor platónico, Raquel Argandoña, pero además revelará un divertido momento que vivió con personal de la PDI.

“Estábamos en Arica y salimos a recorrer con unos amigos que era un poco mala junta, y me dice -vamos a fumarnos algo- así que nos sentamos en un pastito”, hasta ahí todo bien, cuenta.

Pero “en una cacho que venía una patrulla a lo lejos, y les digo que me iba al hotel, empiezo a caminar rápido y veo que la patrulla me esta siguiendo a mí, me metí pal centro y caminaba y caminaba, de repente apareció un helicóptero, y yo pensaba me cacharon, me van echar del grupo, en una me metí a un centro comercial y paso un rato, salgo y estaba los detectives esperándome afuera...”.

En ese momento le dicen “oiga porque se está arrancando si queríamos pedirle una foto”.