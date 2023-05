La insólita razón por la cual despidieron hace años a Raquel Argandoña de Canal 13

Raquel Argandoña será una de las invitadas al “Podemos Hablar” que se emitirá este viernes y donde hablará del fin de su relación con Félix Ureta y también de un desagradable episodio que vivió en Canal 13, antes de convertirse en mamá.

“Yo en una entrevista dije -Yo tendría un hijo con o sin libreta- y al día siguiente me echaron de canal 13″, contó Argandoña, época en que Canal 13 dependía de la Iglesia Católica.

“La razón que me dieron era que una empleada del canal no podía dar esas declaraciones, nos fuimos a juicio y mi abogado fue Hernán Calderón y ganamos. Mis compañeros de la época todos andaban chuecos, pero nadie me apoyó”, añadió.

Pero lo más sorprendente y cómico sería lo que vendría después: “Con la plata que me dieron de la demanda nos fuimos a Europa por 3 meses y ahí quedé embarazada de la Kel”.