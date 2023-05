“No me baje más del auto”: Raquel Argandoña relata inicio de relación con Eliseo Salazar

Raquel Argandoña rememoró su primer matrimonio con Eliseo Salazar, a quien conoció en la década de los 80- específicamente en 1982-, y se divorció de él en 2005. Los recuerdos de esta mediática relación serán dados a conocer por la “Raca” en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, según consigna Tiempo X.

Pero la conductora de TV ahondará en el inicio del romance con el expiloto de Fórmula 1, en la nueva edición del programa de CHV, a emitirse este viernes.

“Un día la directora de prensa Patricia Guzmán, directora de “60 minutos” (TVN), me dijo que me iba a casar para el Día de los inocentes y me ofrecieron tres hombres,. Uno de ellos era Eliseo Salazar”, reveló Argandoña.

“Y mi pareja de ese entonces me dice: ‘Elige a Eliseo, único chileno en la Fórmula 1′”, añadió.

Un detalle a corregir

La “Quintrala” aseguró que el automovilista, en ese entonces, ya había mostrado sentimientos por ella, pero debió desisitir en sus intentos de conquista: “Eliseo me dijo que estaba enamorado de mí, que fuera con él a Londres. Si no, él se casaba y le dije que se casara nomás y a los dos días se casó con la polola de toda la vida”.

Trascurrido un tiempo, se volvieron a ver en tierras europeas. “Yo estaba viviendo en Londres y un día llega Elíseo en un Mercedes a buscarme, y ahí no me baje más del auto”, relató la animadora de “Tal Cual” (TV+).

En todo caso, Raquel adimitió que, si bien al piloto de Fórmula 1 lo encontraba atractivo, no le agradaba cómo se vestía. Sin embargo, pensó en ese momento que era un detalle que se podía “arreglar”.

“Elíseo se vestía mal, pero era guapo”, confesó sobre su primera impresión de él. “Bueno, a los hombres los arregla con el tiempo, si usted tiene buena mano lo puede arreglar”.