“Parece otra”: Las fotos de Yailin donde aseguran que abusó del photoshop y la comparan con Karol G

Las criticas no paran en la vida de Yailin La Más Viral desde que hizo público su romance con Anuel AA y tras su repentino divorcio a menos de un año de haber llegado al altar. Con tan solo 20 años se convirtió en una de las reguetoneras que más hate recibe en sus redes sociales, pero ella sigue creciendo.

La cantante se convirtió en madre hace unas semanas atrás cuando le dio la bienvenida a su hija Cattleya, quien es fruto de su romance con el boricua, y cuando faltaba menos de un mes apra su nacimiento, él hacia pública su ruptura.

La dominicana ha quedado en el ojo público por su particular estilo y por las presuntas indirectas que llegó a lanzarle a Karol G, quien fue prometida de Anuel. Sin embargo, ella dejó su pasado atrás y busca seguir creciendo profesionalmente.

Yailin y las fotos por las que la han criticado

Yailin está acostumbrada a presumir su despampanante silueta a través de sus redes sociales con sensuales y atrevidas fotografías. Aunque muchos le han recordado que no siempre lució tan estilizada.

Y es que a través de internet circulan distintas fotografías durante su adolescencia, donde se puede ver con una silueta más natural, por lo que internautas rechazan la manera en la que se ha sometido a distintas cirugías estéticas y también por abusar del photoshop.

Aunque muchos pensaron que ella se tomaría un tiempo para disfrutar la maternidad y para recuperar su figura, ella sigue más activa que nunca y hasta ha colgado algunas postales donde parece no haber nunca tenido 9 meses de embarazo.

Yailin sigue presumiendo un cinturita y caderas prominente, por lo que sus seguidores le pidieron no abusar de las ediciones, pues comienza a no parecerse a la cantante que se hizo famosa hace algunos años.

Es por ello que la han comparado con Karol G quien salió en defensa de su cuerpo luego que la revista GQ modificara sus fotografías al punto de parecer otra persona. La colombiana mostró como lucían realmente sus postales y dio lecciones de amor propio al exhibir su verdadera naturalidad.

“Ya no es la domi es la photoshop”, “Se hace tantas ediciones que parece de mentira”, “En persona ni se parece a esta foto, lo que hace el photoshop”, “Karol G no necesita tantas ediciones y bótox, “Yailin y sus fotos show yo creo que cuando la vean en la calle ni la reconocen aparte ya no parece Dominicana”, “Sigo sin entender como la cintura de Yailin parece y desaparece de repente”, es parte de los comentarios que recibe a diario.

Su maternidad también ha sido duramente criticada, pues aseguran que no le dedica el tiempo que debería a su bebé por estar de fiestas.