“Tanto que me costó ser papá y me viene un cáncer’”: Eduardo Fuentes se quebró tras hablar sobre su antiguo diagnóstico

Un emotivo momento protagonizó Eduardo Fuentes durante el capítulo de “Buenos días a todos”, esto tras recordar una difícil época de su vida, cuando le diagnosticaron cáncer de tiroides.

Todo comenzó cuando en el matinal de TVN se encontraba hablando sobre el adelanto del documental “Brava”, en donde Claudia Conserva revelará detalles sobre su lucha contra el cáncer de mama.

En este contexto, el animador del programa aprovechó de contar algunos detalles de su experiencia, ya que fue diagnosticado en 2018.

“Cuando a mí me diagnosticaron cáncer, cuando fui a buscar el resultado, iba en el auto, me habían hecho la punción acá en la tiroide, y desde ahí obtienen el resultado, entonces con una orden tienes que ir a buscar eso. Mi mujer y mi hija estaban en Quintay. Y yo tenía que ir a buscar eso y me iba a Limache a animar un festival. Y agarro el sobre y no lo quise abrir. Porque de alguna manera sentía que iba a leer algo que no me iba a gustar. Y lo dejo ahí en el asiento del copiloto”, contó emocionado, impactando a María Luisa Godoy.

“Cuando me hicieron la punción me dijeron ‘mira, es probable. Por lo que veo, parece que sí. Pero espera el resultado’. Iba rumbo a Limache. Eso era un viernes. El festival era viernes y el sábado iba Alma con Andree (su hija y esposa, respectivamente). Yo quería abrirlo el sábado con ella, pero no me aguanté. Paré en la Cuesta La Dormida. Dije ‘me voy a hacer cargo de esto’. Así me cague el día y no sé cómo voy a animar a la noche pero lo tengo que abrir”, expuso Eduardo entre lágrimas.

Posteriormente, el animador vio el resultado. “Abro el sobre arriba y voy sacando la hoja despacito pensando que más abajo estaba... Lo primero que decía arriba era positivo para cáncer. Lo primero que dice. Me dio risa porque yo iba como todo misterioso tratando de no mirar hacia el final y es lo primero que dice”, contó.

Sin embargo, luego de este tenso momento, el animador volvió a la realidad. “Después de la risa, que yo creo más bien que fue una risa nerviosa, sentí la ducha fría de la mañana”, aseguró.

“Y esa sensación de ‘cagué, ¿qué hago? Tengo una hija chica. Tanto que me costó ser papá y me viene un cáncer’. Esa sensación de ir a buscar el examen y de lo que se venía después. Esa incertidumbre, ese frío, ese temblor. Hay tanta cosa. En un papel está tu futuro, está tu destino de alguna manera”, lamentó.

No se echó a morir

A pesar de las circunstancias, Eduardo recuerda que en ese minuto intentó ver el panorama con optimismo. “Después uno, y gracias al apoyo de la gente que está con uno, lo que parece una sentencia puede ser un desafío. No me sentí sentenciado por ese cáncer sino que me sentí desafiado a enfrentar ese cáncer”, complementó.

“Esa noche creo que pocas veces he animado tan bien un festival, de alguna manera traté de darle la vuelta. Sentí que tenía un sentido lo que tenía que hacer. E insisto, el cáncer de tiroides es mucho menor. El médico me dijo ‘si tuviera cáncer, yo quisiera que me dé ese cáncer. Porque ese es el cáncer más llevadero’. Pero era cáncer”, concluyó.