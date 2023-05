¿Te gusta la saga de Star Wars? entonces debes ver estos títulos similares disponibles en Netflix

El “Día de Star Wars” es una celebración que se lleva a cabo el 4 de mayo de cada año, tras ser seleccionada por los fans de la popular saga que coincidieron en que la popular frase “Que la fuerza te acompañe”, se asemeja fonéticamente a “May the Fourth Be With You”.

El origen de esta celebración se remonta a la década de 1970, cuando los fanáticos de Star Wars comenzaron a utilizar esta frase como un saludo en línea y en persona. En el año 2011, la fecha del 4 de mayo se oficializó como el “Día de Star Wars” gracias a un tuit de la cuenta oficial de Star Wars en Twitter.

Desde entonces, la fecha se ha convertido en una oportunidad para que los fanáticos de todo el mundo celebren su amor por la franquicia de Star Wars con eventos especiales, maratones de películas y mucho más.

Si ya viste toda la saga compuesta por 9 películas y quieres ver historias similares, pues continúa leyendo que encontrarás películas similares disponibles en Netflix.

Películas similares a Star Wars disponible en Netflix

El Proyecto Adam

Adam Reed, un viajero del tiempo y piloto de combate, aterriza en el año 2022. Allí, se encuentra con su yo de doce años y, junto a él, tratará de salvar el futuro.

Barrenderos Espaciales

Los miembros de la tripulación Spaceship Victory encuentran dentro de la nave a una niña de 7 años. Se dan cuenta de que ella es el robot humano buscado por los guardias espaciales de UTS y deciden exigir un rescate a cambio.

Spectral

Una fuerza sobrenatural ataca a la ciudad de Nueva York, devastada por la guerra. Un equipo de fuerzas especiales se prepara para detener a la terrible amenaza.

Final Fantasy XV

En el reino mágico de Lucis existe el cristal sagrado, objeto de deseo de los Nilfheim. La guerra entre los dos imperios por su control ha durado años, pero ahora, durante la ausencia del príncipe Noctis, las fuerzas beligerantes de Nilfheim atacan la ciudad de Insomnia para obtener el control. Un grupo de soldados de élite deberá proteger el reino de Lucis de la invasión.

WARCRAFT

El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra contra unos terribles invasores que han dejado su destruido reino para colonizar otro. Dos héroes están a punto de chocar y cambiar el destino de su familia, su pueblo y su hogar.