Vanesa Borghi confirma que está embarazada: “Los niños te cambian todo en la vida”

Vanesa Borghi confirmó que se convertirá en madre por primera vez, fruto de su relación con Carlos Garcés. La animadora de televisión anunció la noticia en entrevista con la Revista Sarah.

La exintegrante de “Morandé con Compañía” expresó el sentimiendo que la embargó al enterarse que lleva una vida en su vientre.

“Ya se nota un poco, ¿no? Estoy recontraembarazada”, inició sus palabras sobre el tema.

Vanesa contó que se encontraba dentro de sus planes convertirse en madre. No obstante, no buscó de forma premeditada, pues el embarazo llegó de manera espontánea.

“Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo. Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida”, señaló.

“¡Ahora soy un dulce de leche!”

La influencer había conversado con Carlos sobre la posibilidad de tener un bebé , pero todo ocurrió de forma muy acelerada.

“Era algo que en algún momento conversamos, pero fue todo muy rápido. No fue algo buscado, pero sí muy deseado. Habíamos hablado de que nos encantaría, porque él es ‘muy guaguatero’, muy de familia; de hecho, tiene 15 tíos”, manifestó.

“¡Ahora soy un dulce de leche! Soy un pastelito. Los niños te cambian todo en la vida. Todavía no nace, pero ya me hizo más linda la vida”, aseguró sobre esta buena nueva.

La ex participante de “El Discípulo del Chef” indicó que, si bien está muy feliz con este proceso, no niega que también se ha sentido nerviosa, pues no sabe cómo afrontará esta nueva situación de la maternidad.

“¡Muy!, pero igual tengo harto miedo. No de ser mamá, eso uno lo va aprendiendo en el día a día, pero cada vez que llega una nueva ecografía pienso: ‘¿Está todo bien?’, y lógicamente te da miedo. Todo el mundo me preguntó si lloré en la primera ecografía, ¡y no!, yo sólo quería que me dijeran que estaba todo ok, pero imagino que son miedos que uno tiene como mamá primeriza”, relató Vanesa.