Anuel se niega a soltar a Karol G y delata 7 señales de un ex narcisista que nadie quiere tener

La ruptura de Anuel AA y Karol G parece ir por el mismo camino que la de Shakira y Piqué y es que desde que terminaron su relación en 2021, han salido a la luz situaciones incómodas que han puesto a la cantante en jaque.

Mientras Karol ha tratado de avanzar y rehacer su vida entre su música y un supuesto nuevo romance con Feid, Anuel sigue lanzando indirectas que sólo lo han catalogado como un “inmaduro” y “narcisista”, según los fans.

Tal como ha sucedido con Piqué, quien después de la separación con Shakira siguió haciendo bromas y burlándose de la situación, Anuel ha lanzado un bombazo con una canción que literalmente le dedicó a su exnovia.

“#MejorQueYo 👹 Te la dedico bebe 😘😘😘😘😘 @karolg”, se lee en la descripción de un video publicado en la cuenta de Instagram de Anuel, en la que además la etiquetó.

Hace unos meses, La Bichota lanzó TQG, una colaboración al lado de Shakira con la que sutilmente hizo referencia a la relación tóxica que tuvo con Anuel, sin embargo, la canción que este le está dedicando ha sido percibida como “un berrinche” de mal gusto.

“Anuel AA, el típico hombre que aún siendo padre sigue siendo un inmaduro, tóxico y narcisista. No supera que la ex ya se olvidó de él, está en otra y feliz. Que la tiene que mencionar en canciones y hasta en un post, para tener visibilidad. Lo peor que hizo KAROL G fue salir con él”; “Dios nos libre de un Anuel AA en nuestras vidas, lo más tóxico y narcisista que existe”; “El tal #Anuel es el hombre + nefasto que he escuchado en mi vida,#AnuelAA muestra el típico hombre que aún siendo padre de 2bebés, sigue siendo inmaduro, tóxico y narcisista”, se lee en redes sociales.

Anuel AA El músico y Karol G estuvieron juntos por 2 años (Instagram)

Aunque muchos alegan que se trata de una campaña de marketing por un acuerdo entre ambos, otros han señalado que Anuel está delatando todo lo que hace un ex narcisista que no te deja avanzar.

El término narcisista se ha usado mucho en las conversaciones para describir a alguien que busca que todo gire en torno a su persona. Pero mientras que la mayoría sólo lo asocia con acciones ególatras, el narcisismo es un diagnóstico real de salud mental que puede ser peligroso en una relación.

Lidiar con un exnarcisista puede convertirse en un problema que afecte tus relaciones futuras así que presta atención a las señales que Anuel estaría dando y que pueden darse en cualquiera.

Karol G La cantante estaría en una relación con Feid (Instagram)

Piensa que las cosas siempre tienen que ser a su manera

Una persona narcisista tiene la incapacidad de ver las cosas desde tu perspectiva. No importa las necesidades que tengas, él siempre hace que la conversación gire sobre sí mismo. Han sido varias las ocasiones en las que Anuel sólo habla de su lado de la historia pero como si fuese una víctima cuando detrás, han salido a la luz sus infidelidades.

Las reglas nunca aplican para él (según él)

Un narcisista siente que está por encima de las reglas, que nunca hace nada malo y que no hay consecuencias por sus acciones, así haya lastimado al otro. Ante los fans, Anuel siempre piensa que se puede salir con la suya y que por ello puede seguir jugando con las mujeres que pasan por su vida.

Anuel AA Instagram

Te culpa constantemente de las cosas

Para ese exnarcicista, la culpa siempre será tuya. Es el clásico que te señala por provocarlo y ser la causante de los problemas en su relación. Es aquí donde delata su falta de responsabilidad afectiva.

Muestra dos lados muy diferentes para él

Un narcisista puede ser encantador y carismático frente al mundo pero a puertas cerradas cambia por completo.

Karol G

Siempre inventa excusas por su comportamiento

El rey de inventar excusas y de hacer todo para llamar tu atención y hacerte perder tiempo. No entiende la palabra no y la prueba más clara de este punto es la canción y la dedicatoria en Instagram a Karol G.

Constantemente necesita probarse a sí mismo

Los narcicistas siempre necesitan validación y en el momento en el que no tienen tu atención, enloquecen. Karol ha seguido avanzando, enfocándose en su música y reabriendo su corazón al amor, algo que sin duda le ha pegado en el ego a Anuel.

Con él, siempre hay drama

Cuando estás con un narcisista, siempre habrá drama y este punto podría resumir todos los anteriores.