Daniela Castro le paró los carros a Adriana Barrientos por desubicado comentario: “¿Tú crees que lo pasé bien?”

En una reciente emisión de “Zona de Estrellas”, Daniela Castro, la ganadora de “Masterchef”, compartió su experiencia sobre una estafa que sufrió por parte de su ex pareja, Maximiliano Rivera. Durante la conversación, la panelista del programa, Adriana Barrientos, realizó un comentario desubicado sobre la situación de Daniela, lo que llevó a una fuerte respuesta de la influencer.

“Tuvo que haber sido muy rico, porque para pasarle un billete...”, comentó Adriana Barrientos sobre la situación financiera de la expareja de Daniela. Pero la respuesta de Daniela fue rápida y enérgica: “Adriana, ¿Me estás hue...? No, esos comentarios me molestan ¿Tú crees que lo pasé bien?”.

Daniela explicó que no había presentado una demanda contra su ex pareja, ya que una abogada a la que también le debía dinero le aconsejó que no valía la pena. En ese momento, Adriana Barrientos realizó otra pregunta inapropiada sobre la abogada, lo que provocó la molestia de Daniela.

“Ay Adriana, por favor, dos segundos de silencio en serio, córtala. Si no la conoces, te recomiendo que en este momento no hables, porque si a ti te pasa algo molesto yo no me voy a burlar de ti y no me lo voy a tomar para la chacota”, le reprochó la chef.