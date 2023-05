“Él me dijo, ¿quieres rejuvenecer?”: Raquel Argandoña mostró el antes y después tras su última operación estética

Raquel Argandoña estuvo en el último capítulo de Podemos Hablar, en donde habló sobre la reciente cirugía estética a la que se sometió. A penas la vio, Jean Philippe Cretton le dijo a la animadora de 65 años que se veía 10 años más joven tras la intervención que se realizó en el cuello.

Fue ahí que la Raca comentó “estoy muy contenta, estoy feliz con el resultado, me falta un mes más, todavía estoy con hematomas, estoy todavía hinchada, pero estoy feliz”.

“el cuello tenía una cosa que me molestaba. Me hice un refresh… sí, me hice el cuello y estoy absolutamente 100% conforme con el resultado”, afirmó la Quintrala, según consigna La Cuarta.

Posteriormente, Raquel Argandoña confesó que tenía planeada otra intervención para más adelante en su vida. “Me queda otra a los 75 (años), si es que vivo a los 75, me voy a hacer otra”, aseguró.

“Al otro día estaba muy fea”

Además, Raquel reveló que la cirugía había durado 7 horas y media. “Lo que pasa es que yo cometo un error, porque a mí me gusta mucho el sol. Yo soy de ocho horas al sol, me gusta estar muy, muy bronceada y eso es nefasto para la piel, así que Héctor (su médico) tuvo mucho trabajo”, explicó.

“Él me dijo, ‘¿quieres rejuvenecer 20 años o un refresh?’, yo dije no, quiero un refresh”, contó, asegurando que con esta intervención aún tenía sus expresiones y poder gesticular.

También aseguró que antes de la operación bajó 8 kilos: “Al otro día yo era un monstruo (…) el primer día después de la operación yo estaba muy fea, pero yo dije no, esto va a quedar increíble porque las dos cejas las tenía iguales”.

“Tuve un post operatorio muy bueno porque yo no tomo, tomo social, no soy drogadicta, no tengo adicciones y eso te recupera rápido”, dijo Argandoña.

Por eso en el programa mostraron una foto de una antigua participación de la animadora en Podemos Hablar y la compararon con su actual aparición.