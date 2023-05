El profundo cambio que hizo en su vida Raquel Argandoña: “Ahora priorizo el tiempo, antes que las lucas”

Raquel Argandoña sorprendió a todos con una confesión en el programa “Podemos Hablar” conducido por Jean Philippe Cretton. La comunicadora reveló que decidió realizar un profundo cambio en su vida, enfocándose en disfrutar y pasarlo bien, y no preocuparse tanto por el dinero como lo hacía antes.

“De la última conversación que tuvimos, me quedó la sensación de que estabas comenzando una nueva etapa, de que te estabas descolgando de cosas que te hacían mal y abrazando cosas que te hacían bien”, comenzó señalando el conductor del espacio, Jean Philippe.

“Solté”, respondió Raquel afirmativamente. “Estoy vendiendo la mayoría de mis propiedades. Porque quiero juntar las lucas y aprovecharlas. Y lo que me quede, que se lo repartan, si es que queda algo”, declaró.

La presentadora también señaló que está vendiendo la mayoría de sus propiedades para poder disfrutar de su dinero mientras pueda. “Uno siempre se proyecta, para la vejez, para dejarle a los hijos, para dejarle a la familia. Esta es plata que yo trabajé, la voy a disfrutar ahora mientras pueda, no cuando ande en una silla de ruedas”, dijo la comunicadora.

“Y estas propiedades cómo las estás vendiendo. Estás liquidando” le comentó el animador entre risas. “No, no estoy liquidando”, respondió sonriente Argandoña.

Raquel Argandoña Raquel Argandoña en conversación con Jean Philippe. Captura de pantalla PH

“Voy a dejar una oficina que tengo super importante, y dos departamentos chicos. Lo demás todo lo estoy vendiendo”, explicó Argandoña. Además, aseguró que está vendiendo todo “super bien” a pesar de que no es el mejor momento para el mercado inmobiliario. Luego Jean Philippe continuó bromeando con Raquel, “tiene más propiedades que un buen shampoo”, le dijo.

“Ahora priorizo el tiempo, antes que las lucas. Yo antes me hacía pagar muy bien, y si no, no iba. Yo nunca he recibido una herencia, y la plata que tengo, que no es mucha, es gracias a mi trabajo”, confesó Raquel en el programa.

Raquel también dejó en claro que no piensa dejar de trabajar, pero ahora lo hace con una mentalidad diferente. “Ahora, qué priorizo, más que las lucas, priorizo las vacaciones, priorizo el tiempo. Si no me dan vacaciones, digo: lo siento, no trabajo”, explicó la presentadora.

“¿No has pensado en dejar la pega?”, le consultó el conductor. “Es que a mi me gusta trabajar, si no trabajas te pones idiota. Y a mi me gusta trabajar. Yo me levanto todos los días 20 para las 6 de la mañana”, concluyó Argandoña.