“Se nota que está peleada...”: Luis Mateucci acusa a Gala Caldirola de armar tremendo ‘show’ afuera de una discoteca

Luis Mateucci acusó que Gala Caldirola armó tremendo “show” en la entrada de una discoteca. “Lo hace cuando se nota que está peleada con Mauricio”, aseguró al diario LUN.

Por otra parte, recordemos que efectivamente Gala hace un par de días llamó la atención de los medios faranduleros por un presunto quiebre con su pololo, Mauricio Pinilla. Estp por que los dos borraron sus fotos juntos de Instagram

Y resulta que ahora, Mateucci asegura que la modelo estaba a los gritos en la entrada del Club Amanda, el fin de semana pasado. “Ya me tiene podrido (...) No sé qué le pasa conmigo”, afirmó al sitio Infama.

“Ella estaba esperando la fila y como yo no hago (fila), ella me empezó a gritar, a insinuar cosas irreproducibles. Ahí está mi bronca. Si lo hiciera un hombre lo tratan de cualquier cosa”. Aseguró que, tras quejarse, la administración del local no permitió el ingreso de Gala.

¿Sigue con Pinilla?

Hace un tiempo, el exchico reality argentino contó un episodio similar en el mismo lugar. Un día llegó ella a ofrecerle una rosa, él le dijo “córtala” y su reacción lo dejó plop: “Me tira el agua del florero y me hace un show. Me mojó entero”.

Mateucci recordó que, hace años, con Gala fueron “más que amigos” en el reality show Volverías con tu ex, pero la relación no perduró fuera de la pantalla.