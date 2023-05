“Señalándome el corazón...”: Benja Vicuña reveló las bellas palabras que le dijo su hijo tras la muerte de Blanca

Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain perdieron a su hija Blanca en el año 2012, producto de una septicemia cuando tenía tan solo seis años. Han pasado 11 años de su partida y el actor acaba de publicar un libro dojde se refiere a este complejo proceso que ha tenido que vivir junto a su familia.

“Blanca: la niña que quería volar” es el nombre de la obra literaria del actor cuyo texto ha emocionado a varios.“El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro, el fin claro de una era, de una vida. En la misa estaban mis compañeros de colegio y de trabajo, todos los profesores que tuve, todos mis amigos”, relató vicuña, como parte de los extractos que publicó Meganoticias.

El momento que vivió con su hijo

“Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos, y con él así, en el momento de la paz de la misa, empecé a saludar a los que estaban a mi lado, pero terminé saludando a todas las personas porque con cada una tenía diferentes grados de cercanía”, señaló.

“Sentí que mi hijo, pegado a mi pecho, era como un escudo que me protegía”, aseguró y agregó que “cuando hubo que dejar a Blanca, yo no me quería ir, quería quedarme ahí. Hasta que Bautista, que ya se había despertado, se me acercó y me dijo: ‘Papá, vámonos. Ella ya no está acá’. Y señalándome el corazón, agregó: ‘Está ahí adentro’” , relató Benjamín.

“Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús está en el corazón, pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismísimo Dios, y eso me sirvió para poder irme”, finalizó Vicuña en el libro.