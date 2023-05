Diego Urrutia reveló cuál fue su primer trabajo antes de la comedia: “Me pagaron la mitad del sueldo”

Durante su participación en el programa “SinEditar” conducido por Pamela Díaz en YouTube, el comediante Diego Urrutia reveló detalles desconocidos de su vida antes de alcanzar la fama, incluyendo su primer trabajo a los 18 años en una rotisería cortando cecina.

“Trabajaba 11 horas y tenía dos domingos libres al mes y me pagaban el mínimo”, contó el artista.

Urrutia confesó que, aunque se suponía que debía recibir el salario mínimo por sus labores, solo recibía la mitad del mismo. Además, tenía que ir a pedir el pago semanalmente, lo cual resultaba incómodo y molesto.”No me pagaron el sueldo mínimo. Me pagaron la mitad. Tenía que ir semana tras semana a pedirle y me decía que no tenían y me pasaban 30 lucas”, contó.

El humorista también compartió algunas anécdotas graciosas relacionadas con su trabajo. “Yo lo hacía mal porque había que poner le hue… y armarlo ahí mismo con la bolsita y todo. Y yo, como era de dedos torpes, me daba vuelta, armaba la hue… y después lo pasaba. Pasaba como una pelota de jamón”, reveló, causando risas en la “Fiera”.