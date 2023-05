“¡No, no me ataque!”: Perrito se lanzó ‘furia’ en contra de reportero en pleno despacho en vivo

De lo más bien estaba el periodista Juan Carlos Alarcón realizando un despacho desde un local de vitación de La Florida. La idea era cubrir todo lo que pasa en este día de elecciones de consejeros constitucionales, pero le ocurrió un inesperado y tierno percance.

Fue justo cuando venía una familia -con perrito incluido- que venían saliendo de votar y el comunicador se les acercó para hablar con ellos.

“Hola, ¿qué tal? Con perrito a la votación”, alcanzó a decir cuando el perrito se tiró furia encima de él para tratar de moderlo como defendiendo a su familia humana.

“No, no me ataque”, dijo el periodista entre risas, mientras el can era agarrado por sus dueños, ya que además iba con correa.

“Yo tengo uno y me ha mordido varias veces. Luquitas es el mío y es bien bravo”, explicó el reportero en Chile Elige, programa de TVN, que cubre los pormenores de las Elecciones 2023, según consigna Página 7.

Luego la misma dueña del perro indicó que se llamaba Pupi, y que tenía un año de vida. “Es chiquitito y chorito”, agregó el reportero, mientras la mujer, reconoció que el animalito “es bien pesado con la gente”.

Por último, el periodista agregó con humor: “Es que la raza es así. Los que somos chicos, somos choros”, cerró.

[ LEE TAMBIÉN: “Estaba como la Vesta Lugg, en calzoncillos y zapatos”: Doctor Ugarte y su desconocida anécdota de la Gala Festivalera ]