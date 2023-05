“¡Yo no voto por ningún we...!”: Juan Pablo Queraltó fue sorprendido por exabrupto de señora en pleno despacho en vivo

Juan Pablo Queraltó protagonizó un hilarante momento durante un despacho en vivo desde Puente Alto, luego que una de sus entrevistadas se pusiera grosera en pleno despacho.

El periodista la encontró entre las personas que estaban haciendo fila en una comisaria para excusarse de votar, ella -junto a otras mujeres- comenzaron a bromear sobre la razón por la que no tenían esposos.

“¿Para qué quiero problemas? Son puro cacho los huones”, dijo de entrada la mujer. Esto provocó la risa de Julio César Rodríguez y Macarena Pizarro, quienes se taparon la cara al escuchar estas palabras.

El exabrupto

Queraltó le preguntó si iba a sufragar, a lo que ella volvió a responder de manera poco educad: “No, yo no voto por ningún hueón (…) No me vengo a excusar, ando sapeando no más”, contestó la señora, generando nuevas carcajadas. “Salió chora”, reaccionó Julio César.

Pero el exabrupto que llevó a Juan Pablo a “cortar” la conversación vino segundos después, cuando la mujer nuevamente pidió la palabra, tal como consigna Página 7.

“El viejo culiado…” (sic), alcanzó a decir la mujer, antes que Queraltó le quitara el micrófono. “¡No me diga esas cosas!”, le respondió. “La señora está peleada con la Real Academia Española”, lanzó JC Rodríguez.