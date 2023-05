3 razones por las que Enrique Iglesias y Anna Kournikova han dicho ‘no’ al matrimonio

El 8 de mayo, Enrique Iglesias está cumpliendo 48 años, gozando de un nombre que ha retumbado en los estadios más grandes alrededor del mundo gracias a su música que ha estado vigente desde su debut en 1995, cuando lanzó su álbum homónimo, luego de vivir una difícil relación con su padre, Julio Iglesias.

Pese a los pronósticos, el ídolo pop afianzó su lugar en la música, pese a que su padre pensó que no lo lograría, y consolidó una carrera sin estar bajo la sombra de Julio Iglesias, dejando a su paso millones de fanáticos y grandes hits como ‘Héroe’, ‘Trapecista’, ‘Bailando’, ‘Cuando Me Enamoro’, entre muchos otros hits.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova Getty Images: Mark Mainz (Mark Mainz/Getty Images: Mark Mainz)

Pero no fue hasta que grabó el videoclip para el tema ‘Escape’ en 2001, cuando el tenía 27 años y ella 20, que conocería a quien se convertiría en su compañera de vida a lo largo de dos décadas, Anna Kournikova, con quien ha logrado consolidarse como una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Durante una sesión del detrás de cámaras de ese video, el cantante reconoció su interés por la tenista: “Ella es hermosa, talentosa, gran jugadora de tenis. No hace falta ser un buen actor para besar a Anna y tratar de hacerlo creíble”.

¿Cómo se conocieron Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

A pesar de los intentos por estar con la tenista, Enrique Iglesias no tuvo un camino fácil con Kournikova, y es que la originaria de Moscú tardó un poco para salir con el famoso cantante y fue hasta 2002 que confirmaron su relación durante los MTV Video Music Awards de ese año.

Para 2004 comenzaron los rumores de que la pareja se había casado, cuando Anna Kournikova fue vista con un enorme anillo de diamantes color rosa y esto se acentuó cuando en 2007 Enrique Iglesias aseguró que se habían divorciado y que estaba soltero, aunque esto más tarde terminaron negándolo, en 2014, el cantante repitió esta frase, lo que dejó confundidos a los fans.

Aún así la pareja se mantuvo unida y en 2017 dieron la bienvenida a sus gemelos y 2020 a su tercera hija.

¿Por qué Enrique Iglesias y Anna Kournikova nunca se casaron?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han sido tajantes a la hora de hablar sobre el matrimonio, y es que la pareja ha despertado la duda de muchos, pues con tantos años juntos no han decidido dar el siguiente paso. Es así que en diferentes ocasiones, cada uno de ellos ha dado sus razones para no casarse.

En 2011, el cantante de ‘Bailando’ explicó a The Morning Show que el matrimonio no era para ellos una prioridad “Cuando has estado con alguien durante tanto tiempo, no creo que una boda vaya a marcar la diferencia. No nos hará más felices”, por otro lado, en 2020 Kournikova coincidió con Enrique Iglesias y comentó a Women’s Health “No es importante para mí. Estoy en una relación feliz, eso es todo lo que importa. Creo en el compromiso. Creo en ser abierta y confiar el uno en el otro y respetarnos completamente”.

La idea sobre el matrimonio de Enrique Iglesias, podría provenir de la experiencia de vivir con padres divorciados, por lo que es posible que esto influya en la decisión del cantante de vivir su amor con Anna Kournikova de forma libre.