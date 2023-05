“Cuando le das una ayudita al cuerpo este lo agradece”: Flavia Medina recuperó su forma física a un mes de haber sido mamá

La modelo argentina y exchica reality, Flavia Medina, contó este lunes en conversación con lun.com del proceso que la llevó a recuperar su forma física a tan sólo un mes de haber sido mamá.

La transandina sorprendió la semana pasada a su seguidoras de Instagram con la publicación de una serie de fotografías en la que evidenció la positiva recuperación de su cuerpo, ya estilizado y con una marcada línea en sus músculos oblicuos, luego del parto de su hija Helena María.

Ya recuperada de su embarazo

“No hice un pacto con el diablo. Sé que cada cuerpo es diferente y que la recuperación postparto puede ser un proceso largo y desafiante. Pero quería compartirles mi experiencia personal de que llevar un estilo de vida saludable antes y durante el embarazo puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación”, escribió en la ocasión Medina, quien reconoció en sus hábitos saludables y el seguir ejercitándose su pronta recuperación.

“Me ayudó no sólo a mantenerme en forma, sino también a sentirme de mejor ánimo y a reducir el estrés. Estos hábitos han mejorado mi bienestar físico y emocional”, publicó.

“Todavía (estoy) adaptándome. La maternidad es un mundo caóticamente hermoso. Siempre supe que no era fácil, así que no me tomó de sorpresa, estaba mentalmente preparada. Sabía que la maternidad tiene matices, que no todo es color de rosa, que hay momentos de cansancio y fatiga. Pero veo su sonrisita y se me pasa el sueño. Me da la fortaleza. Me siento feliz y privilegiada. Mi mejor versión es por ella”, cuenta Flavia en lun.com, medio de circulación nacional donde explicó la fórmula para lograr su actual forma física.

“Hace mucho llevo una vida saludable y buenos hábitos. Cada cuerpo es diferente y mucho ayuda la genética, pero igual cuando le das una ayudita al cuerpo este lo agradece. Es importante escucharlo y hacer lo mejor por una”, señaló.

“Comí sano, pero no seguí ninguna dieta, aumenté 11 kilos. Me permitía algunas cosas el fin de semana, pero estaba súper consciente de que no había que comer por dos, pero sí muy saludable. Siempre estuve atenta al valor nutricional de los alimentos para saber qué le aportaban al bebé. Comí muchas frutas y verduras, pero también pescado y proteínas. Tomé calcio y hierro, todas las vitaminas que ella necesitaba”, dijo, al paso que entregó los tips para su recuperación.

“Hice pilates y sacaba a pasear a mi perrito, Mike. También fui al gimnasio, pero hice ejercicio moderado. Leo (Opazo, su pareja) me dice: ‘Tienes un pacto con el diablo’, jajajá”, apuntó.