El cantante de The Cure, Robert Smith, se burló de la coronación del Rey Carlos III

Las autoridades del Reino Unido se mantuvieron hasta último momento con gran expectativa y precaución para evitar que personas antimonárquicas no empañaran los actos de la coronación de su nuevo Rey, sin embargo, no todo pudo ser controlado y hay quienes desde sus redes sociales manifestaron sus fuertes críticas y rechazo ante el evento.

Con un controversial dibujo de tira cómica y acompañado con un escrito crítico, Robert Smith, cantante y líder de la banda The Cure, se destacó como uno de los artistas y personalidades más importante de Inglaterra en burlarse de la coronación del Rey Carlos III este último fin de semana.

Aunque sorprendió a muchos medios y colegas por sus expresiones, cabe destacar que no es la primera vez que el intérprete muestra públicamente su rechazo ante la Monarquía británica, recordando que en el 2012 en una entrevista con el medio Telerama.fr, fue determinante en decir: “Odio a la Realeza. Cualquier tipo de privilegio hereditario está simplemente mal. No solo es antidemocrático, sino que es inherentemente malo”.

Ilustración de burla

El guitarrista y compositor inglés compartió en sus redes sociales una tira cómica e ilustración, realizada por el artista australiano First Dog On The Moon. En dicho posteo se muestra a varios “objetos reales” preparándose para la ceremonia que se desarrolló el pasado sábado 6 de mayo en la ciudad de Londres.

El dibujo denota una corona, un cetro, una espada, un anillo y una capa que dicen: “Todos saluden a la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario”. Además, el autor añade un comentario irónico: “Con el enorme costo de esta ceremonia podría comprarle un pony a cada niño británico. Sin embargo, el despilfarro que distrae debe calmar a todas las masas, para que no desatemos la furia de los pobres. ¡Que coman quiche de la coronación!”.

La publicación de Robert Smith tiene hasta los momentos generó miles de reacciones entre sus fans y otros usuarios que se mostraron a favor o en contra de su postura antimonárquica en las redes sociales Instagram y Twitter.