“Hay varios casos reales en relación a eso”: Mane Swett hizo directa alusión a los “chantas” en promoción de nueva teleserie de CHV

María Elena Swett aprovechó su papel de “Kari” en la próxima teleserie de Chilevisión “Dime con quién andas” para lanzar esta mañana una celebrada comparación entre el personaje interpretado por Cristián Riquelme, su pareja en la novela, y varios hombres “chantas” que “están más cerca de lo que ustedes creen”.

La particular reflexión la hizo en el programa “Contigo en la mañana”, donde la actriz provocó la espontánea carcajada de Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Roberto Cox -los conductores del matinal-, luego de presentar al peronaje de Riquelme, “Paulo”, su pareja en la novela, un “chanta” que no conforme con tratar de engañarla con su hermana, la estafa en su negocio de diseño de vestuario.

La comparación de María Elena Swett

“Queda súper claro en el spot que es un chanta (Paulo), pero bueno (...) hay varios casos reales en relación a eso”, afirmó la actriz, quien realizó el contacto junto a Paula Luchsinger, Ximena Rivas y Cristián Arriagada, otros de los integrantes del elenco que trabaja en la nueva producción de CHV.

“De todas maneras hay muchas mujeres se van a sentir muy, muy identificadas. Están más cerca de lo que usted creen”, insistió María Elena, quien si bien recalcó el tenor de comedia de la teleserie del canal privado, anticipó que tocarán un tema sensible en las relaciones sentimentales que mantienen algunas mujeres de la vida real.

Cristián Riquelme y María Elena Swett son los protagonistas de "Dime con quién andas", la próxima teleserie de CHV. Fuente: Instagram @chilevision.

“Claro, no me doy cuenta, o soy yo la que no quiere ver. Eso es un tema muy interesante porque se puede tomar, claro, como (...) esto también es comedia, pero hay una parte que no es tan graciosa, que es cuando una mujer está metida en un problema así o en una relación así, que es tóxica”, señaló Swett.

“Muchas veces las mujeres se dan cuenta de que están atrapadas ahí adentro y no se quieren o no se atreven a dar el paso, y todo el mundo se los dice en la cara”, reflexionó Mane, quien reconoció lo difícil que es para muchas mujeres superar este tipo de relaciones con hombres “chantas”.