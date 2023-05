Karen Bejarano causa furor en redes con su cambio de look: La compararon con Jennifer Lopez

La cantante y personalidad de televisión chilena Karen Bejarano, conocida como “Karen Paola”, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar su nuevo cambio de look.

La artista, famosa por canciones como “Viva la noche”, acudió a su peluquería de confianza para retocar su cabellera y se llenó de elogios por parte de sus fans. Bejarano decidió recortar las puntas y agregar un nuevo tono de rojo a su cabello, que incluso le valió comparaciones con la exitosa cantante y actriz Jennifer Lopez.

La propia Karen compartió en su perfil de Instagram un clip que muestra todo el proceso de su cambio de look, desde su llegada a la peluquería hasta el resultado final. En la descripción, la cantante habla de su “cambio de look sutil, elegante y muy fresco para este otoño” y agradece a sus estilistas por el resultado obtenido. La publicación se llenó de comentarios positivos de sus seguidores, que destacaron lo bella que luce la artista con su nuevo look.

karen bejarano Karen mostró su nuevo look a sus seguidores. Captura de pantalla

Los fans de Karen no dudaron en expresar su admiración por la cantante y personalidad de televisión chilena, comentando su publicación con frases como “siempre linda”, “te pareces a la Jennifer Lopez con ese nuevo look” o “qué hermoso el corte, color, todo”. Además, muchos de ellos resaltaron la capacidad de la artista para reinventarse y lucir siempre impecable, sin importar el estilo que elija.