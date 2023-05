La mamá de Piqué no solo “humilló” a Shakira: el desplante que le hizo a sus papás (video)

La madre de Piqué nuevamente vuelve a acaparar los titulares por un video que se ha viralizado las últimas horas, donde se le ve haciendo una nueva grosería, pero esta vez no fue directamente a Shakira, sino a los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Recordemos que a principios de año, Shakira y Montserrat Bernabeu, se pusieron en el reflector después de que saliera a la luz un video donde la ex suegra de la colombiana, la tomaba del rostro mientras parecía estarla regañando, exponiendo la verdadera cara de su relación con la familia de Gerard Piqué.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Más tarde, se daría a conocer que en realidad la relación era mucho más tortuosa de lo que parecía, tanto, que se comentó que la madre del exjugador del Barça era la menos feliz con la relación de su hijo y la barranquillera, puesto que ella, no era de origen catalán como ella esperaba, siendo esto, lo que desató las teorías acerca de su estrecha relación con la actual pareja de Piqué, Clara Chía Martí, pues ella sí es española.

También te podría interesar: La critican por su estilo, pero Shakira usa los mejores diseños: conoce quién la viste

Montserrat Bernabeu y el polémico video donde hizo un grosero gesto a los padres de Shakira

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a la madre de Piqué haciendo un gesto que desencajó a los usuarios de internet, pues no evitaron notar que Montserrat Bernabeu, estaba haciendo un gesto grosero a Nidia Ripoll y William Mebarak.

Esto sucedió en marzo de 2013, durante la presentación del libro de Joan Piqué, ‘Fantasmas del Pasado’, en el clip es posible ver como las dos familias intentan tomarse una foto, acomodados de la siguiente manera, Gerard junto a Shakira, el padre del futbolista, Montserrat Bernabeu, Nidia Ripoll y William Mebarak, es entonces, donde se le ve a la ex suegra de la cantante, excluyendo a sus consuegros, pues ni siquiera los voltea a ver y hasta les da la espalda, como si ellos no fueran parte de la foto o al menos eso es lo que se percibe a simple vista.

Esto despertó el descontento ya no solo hacia Montserrat Bernabeu, también hacia Shakira, pues los usuarios comenzaron a preguntarse por qué la colombiana no defendió a sus padres y que jamás hubieran permitido una acción así hacia sus padres “La culpa no es de la suegra, es de quien permite que humillen a sus padres”, “Disculpen pero ahí la culpable es ella porque yo pongo a mis padres a mi costado”, “Y Shakira permitió esto, y miren quien la apoya al final, sus padres siempre”.

También te podría interesar: Tiene historia con el diseñador: el sexy vestido negro que Shakira usó en los Premios Billboard

Todo lo que toleró Shakira antes de separarse de Piqué

Este último video no solo desató el descontento de los usuarios hacia Shakira, sino que se expuso una nueva forma de ver el panorama respecto al estilo de vida que tenía la colombiana mientras era pareja de Gerard Piqué, exhibiendo la serie de maltratos en los que se vio envuelta, por mantener su familia a flote.

El polémico video donde la madre de Piqué maltrató a Shakira, las especulaciones que existen acerca de que pudo haber habido más casos así, tanto que algunos medios mencionaron que Montserrat Bernabeu habría golpeado a la cantante frente a su hijo y sus nietos, aunque esto no está confirmado, también se dice que fue ella quien encubrió la infidelidad del futbolista con Clara Chía y que hasta les prestaba su casa para ello.

Esto no es todo, pues recordemos que en su momento, fue ella quien comentó que Piqué era celoso y territorial, controlando la forma de vestir de la cantante, además de que fueron vistos discutiendo hasta llegar al punto de las lágrimas.

Lo último que se vio, es que en Google Maps, la casa de la madre de Piqué aparecía bajo el nombre de ‘Bruja Piruja’, aún se desconoce quien pudo haber hecho tal ‘broma’, pero recordemos que lo de bruja se ha venido tratando desde que Shakira puso un maniquí de este personaje en su balcón que miraba hacia el hogar de Montserrat Bernabeu.