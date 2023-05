“La vamos a echar mucho de menos”: La emotiva despedida a Margot Kahl en ‘Hoy se habla’

En el capítulo de este lunes de Hoy se habla de TVN no pudieron estar ajenos a la repentina salida de Margot Kahl como una de las conductoras del espacio televisivo.

De hecho, fue recién el pasado viernes cuando la estación entregó la noticia a través de un comunicado, en el que informaron que no llegaron a un acuerdo contractual con la conductora, quien desmintió lo que dijeron.

“Lo informado por TVN no es efectivo. Es muy distinto ‘no llegar a acuerdo’ a ‘no se cumplió con lo ofrecido’. Desde enero que estoy sin contrato. Hubo varios meses en los que no se me pagó el sueldo”, expresó Margot.

[ LEE TAMBIÉN: TVN descarta negociaciones con Claudia Conserva y asegura que “Hoy se Habla” se mantendrá con sus tres conductoras ]

Emotiva despedida

Yamila Reyna, María Elena Dressel y María José Castro no se quedaron calladas este lunes y se refirieron a la repentina salida de Margot.

La primera en tomar la palabra fue la argentina, quien manifestó que tanto ella como sus compañeras estaban sorprendidas por la salida de Margot. “De mi parte agradecerte por esta experiencia de haber trabajado al lado tuyo, de tu experiencia, y la prestancia que tienes para comunicar”, dijo.

“Aprendí a conocerte porque compartíamos camarín, hablábamos mucho de la vida. Te quiero, te respeto y espero que se vengan puras cosas hermosas para ti”, agregó

Por su parte, María José dijo algo parecido. “Es una tremenda profesional, de la cual aprendí mucho y le agradezco haber conformado parte del programa, y te llevamos acá en el corazoncito y te deseamos lo mejor para el futuro”, precisó.

Finalmente, Dressel coincidió con sus compañeras de conducción: “La vamos a echar mucho de menos. Le mandamos un beso gigante, las dos sureñas, alemanas. Para mí fue un tremendo aprendizaje trabajar juntas, además de ser una buena amiga, y le deseamos que le vaya demasiado bien en todos sus planes”, finalizó consignó Página 7.