Lady Di sí estuvo en la coronación de Carlos gracias a una fan: ¿se enojó Camila?

La princesa Diana no ha muerto para sus fans, quienes la mantienen presente en cada uno de los eventos de la monarquía británica, por lo que su presencia no podía pasar desapercibida durante la coronación del Rey Carlos III y Camila Parker.

Diana Spencer, quien fuera esposa de Carlos III, tuvo que lidiar con la infidelidad del nuevo rey con la ahora nueva reina. Sin embargo, dejó un legado en el pueblo al ser la princesa más querida por su humildad y carisma, por lo que muchos recordaron que ella sigue siendo la más amada.

Fueron muchas las teorías que surgieron tras su trágica muerte, pues muchos aseguran que el accidente del auto en el que murió fue orquestado y su hijo Harry también lo ha puesto en duda, luego de pasar por el puente donde perdió la vida a la misma velocidad y condiciones en las que ella viajaba aquel 31 de agosto de 1997.

La princesa Diana estuvo en la coronación

Aunque han pasado 25 años de su perdida, Lady Di dejó un legado difícil de olvidar y algunos de sus seguidores se encargaron de hacer que estuviera presente en dicha coronación de quienes le hicieron infeliz mientras ella cuidaba de sus hijos.

Algunos aparecieron con pancartas con su nombre pero fue una mujer la que se robó todas las miradas al emular a la mismísima princesa de Gales al lucir un vestido negro con lentejuelas brillantes, dos coronas en cada hombro y una capa larga con distintas fotografías de Diana, para remarcar que estuvo presente en dicha ceremonia.

La mujer desfiló bajo la lluvia con una sombrilla y se robó todas las miradas de los presentes quienes aseguraron que ella se encargó de hacer que quien hoy debería ser la reina tuviera una majestuosa aparición, pese a la incomodidad de Camila Parker.

Al igual que la fanática, Kate Middleton coronada como la nueva princesa de Gales, se encargó de darle un sentido homenaje a quien fue su suegra al lucir unos pendientes que fueron un símbolo de la joyería de Spencer.

Que hermosa es Kate Middleton, princesa de Gales.



Hoy en la #Coronation lució un diseño de Alexander McQueen, además del manto de la Orden Victoriana.



Los pendientes y diamantes eran de la princesa Diana y el collar de festón de Jorge VI. pic.twitter.com/e3881hXY6L — Rodrigo Guerrero Chávez (@RodGuerreroMx) May 6, 2023

Esta no es la primera vez que Middleton le hace honor a la madre de William a través de sus looks en distintos eventos, pues son muchos los atuendos o estilos que ha adoptado de su suegra, a pesar de no haberla conocido en persona.