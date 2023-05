Modelo plus size es un éxito en OnlyFans y se enorgullece de su figura

Es una realidad que en OnlyFans se pueden encontrar una gran cantidad de figuras y personalidades, pues es una de las plataformas con mayor número de usuarios en su dominio.

De acuerdo a sus más recientes cifras, en la aplicación de contenido para adultos se encuentran más de 170 millones de internautas.

Es por eso que los usuarios tienen la oportunidad de seguir a miles de famosas, actrices, deportistas, influencers, profesionistas y estudiantes.

Lo cierto es que con ese gran contenido, los fans pueden encontrar una enorme variedad de personalidades, edades y formas de ser.

Modelo plus size la rompe en OnlyFans

De hecho, ahora ha cobrado fama una joven de talla grande que triunfa en OnlyFans, a pesar de no contar con el cuerpo que suelen mostrar las revistas de moda.

Se trata de Jessica Glass, una modelo de talla grande de Houston, Texas, que tiene muy presente que “en gustos se rompen géneros” y que los “gustos son subjetivos”.

Jessica Glass, la modelo plus size que la rompe en OnlyFans, sin importar las críticas.

Con estas premisas, además del orgullo que siente por mostrar y presumir su cuerpo, la joven tiene gran éxito en las redes sociales y OnlyFans.

Y es que a la estadounidense poco o, mejor dicho, nada le importan las críticas de las personas que no les parece un cuerpo de talla grande.

La chica de 24 es un hit en la plataforma para adultos, y aunque asegura que muchos usuarios la señalan y se burlan de ella con comentarios negativos y ofensivos, sostiene que eso no es impedimento para dejar de publicar contenido “candente”.

Disfruta de su cuerpo

“Mi cuerpo me ha ayudado en OnlyFans cuando se trata de contenido picante. No hay muchas que se parezcan a mi. Es inspirador y permite que personas se sientan más cómodas consigo mismas”, indicó.

Jessica es feliz con su cuerpo y su forma de ser, y asegura que no lo va a cambiar por las críticas.

“Mi estilo no es el que usan las personas normales de talla grande. Ellos tratan de ocultar sus cuerpos, mientras que yo no. Me siento más cómoda cuando uso lo que quiero. Vivo en Texas, generalmente hace calor y uso poca ropa. No dejo que nadie me diga qué ponerme”, dijo.