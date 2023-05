MTV Movie & TV Awards: estos son los premios que obtuvo la serie The Last Of Us

A diferencia de años anteriores, los MTV Movie & TV Awards se realizaron sin mostrar mucho brillo dentro de los usuarios que mostraron poco interés en estos galardones.

El evento se llevó a cabo este domingo 7 de mayo, en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, transmitido en el canal de MTV.

Estos premios honran lo mejor del cine y la televisión del año anterior, y a menudo incluyen categorías únicas como “Mejor Beso” y “Mejor Villano”. Además de las categorías de actuación y producción, los premios también reconocen logros técnicos en áreas como edición, efectos visuales y música.

Para este año la serie The Last Of Us fue una de las más galardonadas al obtener el premio a Mejor Serie y Mejor Héroe con Pedro Pascal.

[Te recomendamos leer: Dramas históricos en Netflix: conoce cinco películas que puedes ver en la plataforma streaming]

A continuación conoce la lista de ganadores de este año.

Ganadores de los MTV Movie & TV Awards