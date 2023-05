¡Profe no me la va a creer! Madre crea una piñata con las hojas del examen de su hija

Los videos de humor que se cuelgan en la plataforma china documentando sucesos cómicos, se han convertido recientemente en uno de los contenidos más demandados entre los usuarios de internet, es por ello que muchos de los creadores de contenido que comparten este tipo de material en las redes sociales, se hacen virales en cuestión de horas.

Tal es el caso de esta joven, quien se volvió viral en la redes sociales luego de que su madre utilizó las hojas de su examen para crear una linda piñata.

“Cómo le explico a mi mamá que las hojas que está usando para la piñata son mis hojas para el examen para la prepa”, se lee en la grabación.

Dicho videoclip muestra el enojo de la joven cuando vio que su madre cortó en pedazos las hojas de su examen para la media superior, hecho que generó controversia en la plataforma.

Los usuarios dividieron sus posturas, algunos compartieron el enojo de la estudiante argumentado que la madre hubiera preguntado antes de cortar su examen en pedazos, mientras que otros defendieron a la madre diciendo que fue un accidente y la culpa fue de la estudiante por dejar sus cosas botadas.

Hasta el ahora, el gracioso momento tiene 1 millón de reproducciones y más de 200 mil reacciones en TikTok, entre los comentarios más populares están: “Profe no me la va a creer”, “Padre nuestro que estás en el cielo, reza por tu calificación”, “Llévate la piñata al profe” y “Por eso no llevo tarea”.