“Se lucha hasta el final”: delicado estado de salud de Aylén Milla mantiene en alerta a sus seguidores

Aylén Milla mantiene preocupados a varios de sus seguidores de redes sociales luego de publicar en sus plataformas digitales una serie de fotografías y mensajes que darían cuenta de un complejo y delicado estado de salud.

Si bien no ha querido declarar oficialmente su enfermedad, lo cierto es que sus publicaciones, desde abril a la fecha, y una serie de fotos y videos que ha dejado en su cuenta oficial de Instagram dan cuenta del avance en un tratamiento contra una dura enfermedad.

Mejoría de salud

“Quería recordarles que todo es posible y que se lucha hasta el final”, del pasado 4 de abril; o “Promise me: No importa cuanto dolor la vida te de, nunca lo des de vuelta. Solo tómalo y transfórmalo, sánalo, convierte eso en un aprendizaje, en una luz llena de sabiduría. Lo difícil es interpretar el mensaje cuando llega con dolor. Te aseguro que la búsqueda vale la pena, no te detengas hasta encontrar tu paz, tu centro, tu amor, tu felicidad. Uno de los mejores fines de semana de mi vida”, del 9 de abril, fueron las primeras alertas que la exchica reality ofreció a sus más de un millón de fans en la red social.

Alarmas que profundizó este sábado 6 de mayo, cuando se dejó ver en un video usando un sombrero sobre un pañuelo con el que tapó su cabeza, y el reconocimiento implícito de los resultados de las quimio que se ha hecho para controlar un cáncer de mama.

“Para ser sincera, un poco seria a veces. No será mi pelo, serán pestañas postizas hoy (sábado), pero aquí estamos dándolo todo desde nuestro corazón y a medida que lo sentimos”, escribió la argentina, en otra publicación del fin de semana, donde dejó en evidencia su positivo estado de ánimo luego de su positiva reacción a la primera etapa del tratamiento.

