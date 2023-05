El sexy bikini con el que Maite Perroni se convirtió en la reina del verano ¡Robó el aliento!

Maite Perroni está en la dulce espera de su primera hija, de quien ya se han revelado algunos posibles nombres, entre ellos ‘Leah’ y ‘Emilia’ aunque, la actriz de RBD y Andrés Tovar todavía no confirman su decisión.

Sin duda, Maite Perroni, además de ser una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, también ha logrado robarse el corazón de algunos, colocándose como una de las mujeres más bellas en pantalla, tanto que protagonizó diversas portadas de revista como GQ y hasta H, mostrando su lado más atrevido.

Cada uno de sus atuendos, llevan un ingrediente, la elegancia y el cuidado de verse bien siempre, es así que, poco a poco, logró posicionarse como un referente de los conjuntos que mezclan la sofisticación con tintes casuales, a partir del uso de blazers, camisas y prendas de corte sastre.

Pero su estilo no se encajona hacia una sola área, pues ha demostrado que no solo su talento es versátil, también lo es su clóset, luciendo de la manera más sensual, y presumiéndolo a sus más de 11 millones de seguidores en Instagram, quienes no han dejado de apoyarla a lo largo de su carrera.

Maite Perroni mostró su faceta más sexy con un mini bikini

Maite Perroni, aunque poco presume su figura de impacto, las veces que ha lucido su cuerpo en unas merecidas vacaciones en la playa, desde los cabos e importantes editoriales de moda como GQ en 2014, de la que, de hecho, compartió una anécdota con sus seguidores comentando que esta sesión la tomó el día de su cumpleaños, un 9 de marzo, agregó lo que hizo después de la sesión “Me dediqué a comer pastel de chocolate cumpleañero, me supo más rico que nunca ... Buen festejo”.

Ese mismo tiempo, en 2014, cuando tenía 32 años, Maite Perroni fue considerada en la lista de los 100 rostros más bellos de TC Candler, misma a la que también pertenecieron Anahí y Ximena Navarrete.

Pero esta sesión no fue la única que desató su lado más sensual con un bikini amarillo, también lo hizo con una versión más pequeña de la misma prenda y es que aun con 40 años, la actriz es una de las famosas mexicanas que han mantenido una figura envidiable.

El sexy micro bikini de Maite Perroni que robó el aliento

Maite Perroni posó para la revista ‘H’ en 2006 con un micro bikini de impacto y en general una sesión que desató su lado más sexy, fue así que demostró que no solo reina el look para las grandes ciudades, sino que hizo la playa algo de ella. Es así que con una pieza sensual de color rosa con encaje blanco, la RBD se puso la corona como ícono del verano.