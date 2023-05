La pregunta de Viñuela sobre consejero Luis Silva que enfureció a Paty Maldonado

Luego del receso natural por el fin de semana, en “Tal Cual” (TV+) iniciaron el programa de este lunes comentando sobre las elecciones de consejeros constituyentes, en particular acerca de Luis Silva, del Partido Republicano, quien obtuvo la votación más alta en la Región Metropolitana. En ese contexto, el conductor del espacio le realizó una pregunta a Patricia Maldonado que le cayó pésimo y enfureció, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Hablemos del fenómeno Silva”, propuso José Miguel Viñuela, quien al rato después aclaró que no fue su candidato el domingo en las elecciones.

En cambio, Paty afirmó enfática: “Yo sí voté por Silva”.

“Me dan rabia esas preguntas”

“¿Qué te provoca ese hombre?”, le consultó el animador de “Tal Cual”, haciendo alusión al atractivo físico del consejero electo.

“No, a mí no me provoca nada”, respondió ella con rabia. “A mí me interesa la gente inteligente, no soy huevona, yo no voto por...”.

Dada su reacción, Raquel Argandoña intervino: “Ya, pero estamos preguntando no más”. Por su parte, la cantante se defendió. “Pero qué pregunta más huevona me está haciendo: ¿qué te provoca? Yo voto por inteligencia, porque tenga un buen proyecto, porque quiero un país mejor”, aseguró la ex “Mucho Gusto”.

“Ya, pero no te pongas grave”, llamó a la calma Viñuela, comentando que todas las amigas de su señora habían votado por Silva porque lo encontraban muy guapo.

“Es que me pongo grave, me dan rabias las preguntas”, insistió Maldonado.