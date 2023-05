“Le gustan las chiquillas que son cuicas así heavy”: Adriana Barrientos revela teoría sobre Martín Cárcamo tras no tomarla en cuenta

Durante el último capítulo de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos aprovechó de lanzar una divertida y tierna confesión sobre Martín Cárcamo.

Todo comenzó cuando los panelistas del programa de farándula se encontraban hablando sobre la actual situación sentimental del animador de Canal 13, quien habría terminado con su pareja, Ale del Sante.

Mientras estaban en eso, Adriana confesó que siempre ha encontrado lindo a Martín. Sin embargo, cree que no es su tipo románticamente.

“A mí me gusta Martín, lo voy a agregar a Instagram”, lanzó de entrada, en un tono cómico.

“Es que siempre me ha gustado Martín Cárcamo, pero creo que yo a él le caigo mal. No sé, como que no soy su perfil”, complementó.

Según las palabras de “La Leona”, el comunicador nunca nota su presencia. “La otra vez vine para los premios Zona de Estrellas con mi traje, preciosa y toda linda, y pasé totalmente a segundo plano”.

“Nunca en la vida Martín me ha mirado, te lo juro, y yo me he esmerado varias veces para que me mire porque lo encuentro demasiado mino”, agregó.

Finalmente, Adriana asumió que no es el tipo de chica que le atrae a Martín y expuso su interesante teoría con respecto a esto: “Yo creo que a él le gustan las chiquillas que son cuicas así heavy, como muy pelolais. Apellido Matte, ok; Barrientos, no”, finalizó entre risas.