“Lleva harto rato que no piensa en los hijos”: Dani Castro se lanza contra Mauricio Pinilla tras polémicas faranduleras

Hace solamente un par de días que comenzó el rumor de que la relación de Mauricio Pinilla y Gala Caldirola habría llegado a su fin luego de solamente un mes. A partir de esto, los panelistas de “Zona de Estrellas” analizaron las consecuencias que ha tenido en su familia.

En este contexto, es donde Adriana Barrientos aseguró que la decisión que tomó la expareja fue pensada en el bien de sus hijos.

“Mauricio tiene hijos y a mi lo que se me ocurre es que igual para los niños es super complicado tener un papá con un millón de seguidores y que tus compañeros de curso te estén mostrando lo que tu papá está publicando el día anterior. Entonces es por un respeto hacia los niños. Creo que ahora las cosas las está haciendo bien”, aseguró “La Leona”.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez aseguró que este romance fue una estrategia mediática de parte de ambos, puesto que Gala y Mauricicio aparecieron en varios programas durante este tiempo.

“Yo creo si hubiesen pensado en los hijos no hubiesen hecho las publicaciones, este tipo de entrevistas, portadas, él fue a Buenas Noches a Todos, ella fue a PH. Había una cierta estrategia preparada, porque no fue al azar, lo hicieron coincidir con el lanzamiento de la ropa. Siento que todo fue demasiado estrategia como para que ahora se acordaran de los hijos y dijeran: no, en realidad puede ser complicado”, criticó.

El futuro de los hijos de Mauricio

Dani Castro no quiso quedar ajena a esta polémica, y aseguró que Pinilla viene haciendo las cosas más hace bastante rato. “Yo pienso que Mauricio lleva harto rato que no piensa en los hijos, no solamente con Gala, desde antes”, partió diciendo la invitada al programa de Zona Latina.

“Hay que pensar que a los hijos en el futuro las va a afectar, sus hijos no son chicos entonces yo creo que debiese haber pensado de hacer rato en los hijos”, agregó.

Finalmente, la ganadora de “MasterChef” sostuvo que “creo que los dos tienen el mismo comportamiento”, refiriéndose a Gala y a Mauricio.