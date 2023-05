“Lo más probable es que...”: médico de TikTok aclaró duda de fans de “La ley de Baltazar” por muerte de su protagonista

La muerte del protagonista de la teleserie “La ley de Baltazar” causó un gran impacto entre los fanáticos de la exitosa producción dramática de Mega, quienes este lunes se volcaron a las redes sociales para hacer sus descargos ante el deceso del personaje interpretado por el actor Francisco Reyes.

Un deceso que incluso movilizó a que un experto en la materia, el doctor Ignacio Ponce de León, respondiera a una serie de consultas que sus seguidores de TikTok le hicieron respecto a la opciones de sobrevida de Baltazar.

“Doc, sáqueme de una duda. ¿Baltazar podía ser reanimado?”, fue la pregunta que Ponce de León publicó en su video de la red social, y que motivó su respuesta profesional del caso.

La dudas de la muerte en “La ley de Baltazar”

“Miren, la verdad no tengo idea de lo que me están hablando, porque no veo mucha tele, pero me di el tiempo de buscar la escena donde murió Baltazar y yo, sin tener idea de qué están hablando, yo no sé, y me emocioné”, inició el generador de contenidos de la plataforma, quien luego de su honesto reconocimiento, resolvió las dudas de sus seguidores.

“Poniéndonos serios en el tema, me preguntan si se podía haber reanimado. Miren, la verdad de las cosas, cuando un paciente se desploma de manera súbita, pierde la conciencia, pero tiene pulso, la conducta no es reanimar”, inició el tiktoker.

“Lo más probable es que sea un síncope, que es una pérdida súbita del estado de conciencia con restablecimiento ‘ad integrum’ sin clínica. O sea, el paciente vuelve de ese estado de síncope, se reincorpora y no tiene mayor clínica”, explicó el cirujano, dejando en evidencia que en el escenario en que se dio el evento de Baltazar, bien pudo haber evitado su desenlace fatal.

“En este caso no es un síncope porque el paciente se desploma, pero está vigil, consciente, ventila y habla. Por lo tanto, tampoco es un paro cardíaco, me entienden, porque el paciente está en el suelo”, complementó para dejar aún más en evidencia de las posibilidades de sobrevida del protagonista de la teleserie.

“Ahora, posterior cuando dice ‘nos vemos en el cielo’ y nos deja llorando a todos, por lo que se ve el paciente entra en paro. La conducta en un paciente a esa edad, cuando entra en paro, no tiene pulso, no ventila, no responde, se inician maniobras de compresión, se activa el sistema de emergencia, o sea, se llama a la ambulancia mientras se comprime. No hay que retrasar las compresiones, siempre hay que asegurar la escena, tiene que ser una escena segura. Yo jamás me voy a poner a reanimar a un paciente si está abajo de un edificio que se está derrumbando y cayendo escombros, por ejemplo”, explicó.

El doctor tiktokero Ignacio Ponce de León respondió a las dudas por la muerte de Baltazar en la teleserie de Mega. Fuente: TikTok @drignacioponcedeleon.

Sin embargo, y para dejar con más dudas a sus seguidores, el facultativo apeló a su desconocimiento del cuadro clínico de posibles enfermedades de base o patologías previas en el personaje de la novela, para justificar su deceso final.