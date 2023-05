Marilyn Pérez reaparece en matinal de TVN y revela divertida situación junto a Eduardo Fuentes

Marilyn Pérez, experiodista de Canal 13, sorprendió con una simpática aparición en “Buenos Días a Todos” este martes por la mañana y contó una divertida anécdota junto a Eduardo Fuentes de hace años, según consigna La Cuarta.

La profesional- que fue notera de “Tu Día” hasta diciembre del año pasado- fue entrevistada por Simón Oliveros durante un despacho en vivo desde la Fundación Mirada Animal.

“Un gusto de verlos y de verlos por esta hermosa causa que hacemos nosotros”, indicó saludando Marilyn en pantalla.

Sobre el tema del enlace en directo, añadió: “La mayoría (...) son perritos abandonados, que nosotros los rehabilitamos, los recuperamos y después los damos en adopción responsable”.

Luego, la reconocida notera de “Bienvenidos” contó con emoción cómo llegó a esta fundación. “Toda la vida he amado a los perros. Y llegué por mi perro. Yo fui a hacer un despacho y mi perro estaba pelado. Lo miré, no tenía cómo adoptarlo, porque no pasaba en mi casa. Lo miré y dije, ‘me lo voy a llevar como sea’ y ahora está irreconocible”, narró, explicando que le encontró hogar en el sur del país, donde ahora vive muy feliz.

“La gente me retaba en el avión”

Al rato después, Marilyn aprovechó de compartir una divertida anécdota que vivió junto a Eduardo Fuentes hace años, cuando ambos se desempeñaban en “Alfombra Roja Prime”.

“Nos tocó ir con Eduardo a un viaje con Andrés Súnico a Antofagasta. Todo bien, íbamos los tres muy animosos, se supone que teníamos el mejor hotel de la vida, contactado por Andrés”, inició el relato la periodista.

No obstante, Marilyn sufrió “la vergüenza más grande de su vida” por algo que Eduardo comentó mientras viajaban en el avión.

“Que yo era la amante de Eduardo. La gente me retaba en el avión y ellos riéndose, decían que yo era la amante de los dos. Y la gente me decía ‘eso es malo, usted no puede hacer eso, usted es mala mujer, usted es mala persona’”, rememoró la comunicadora, añadiendo que la “subieron al columpio todo el avión”.

Por si fuera poco, más tarde experimentaron una desagradable sorpresa al llegar al hotel donde se hospedarían. “Era un pocilga, tuvimos que dormir arriba de las tapas”, confesó Marilyn.

En tanto, Eduardo desde el estudió confirmó que el hotel era “indigno”, pero pese a ello alojaron ahí y realizaron el reportaje. “Dormimos encimita de las camas porque tú abrías y era como, no, mejor que no”, reveló.

“Escuchábamos ruidos de todo, habían pulgas, hoyos en el sillón”, compartió entre risas Marilyn acerca del singular viaje.