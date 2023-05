¿Por qué los familiares de Jamie Foxx no comparten su estado de salud?

Se sabe que Jamie Foxx tiene semanas hospitalizado, pero se desconoce la razón de su salud y por qué su familia mantiene tan hermética la información con respecto al actor.

Jamie Foxx, casi un mes hospitalizado

Sin embargo, al parecer, no es de extrañar que su familia sea así. Desde el pasado 11 de abril, Foxx fue hospitalizado en Atlanta, Georgia, locación de su próxima película Back in Action de Netflix.

Aunque CNN ha intentado en reiteradas ocasiones obtener información sobre el actor, de 55 años, a través de sus representantes, ha sido imposible saber algunos detalles adicionales.

Inicialmente, su hija, Corinne Foxx, compartió en Instagram que el actor “experimentó una complicación médica” y agregó que está “en camino a la recuperación”. Pero no ha habido alguna información extra.

Foxx pide privacidad

“Agradezco todo el amor!!!”, dice el post de sus familiares que fue publicada en el Instagram de Foxx. “Me siento bendecido”. Pero el deseo de privacidad no está relacionado con su hospitalización, sino que así ha sido desde los inicios de su carrera en Hollywood.

“Una lectura detenida de las entrevistas con Foxx a lo largo de los años arroja mucha información sobre sus pensamientos sobre sus papeles, una multitud de chistes, algo de información sobre su infancia y muy poca información sobre su vida personal real”, explica CNN.

Vida privada de Foxx

La noticia más reciente sobre su vida amorosa surgió cuando se rumoró que Katie Holmes, la ex esposa de Tom Cruise, habría salido con Foxx por más de 12 años, sin existir ningún registro fotográfico ni rumores de citas románticas.

Claudia Jordan, ex compañera del elenco Real Housewives of Atlanta, dijo que Foxx y Holmes estaban saliendo: “Él está muy feliz con ella. Me gusta que parezca muy feliz”.

Pero más tarde salió diciendo que “habló mal”: “No tengo ningún conocimiento de Jamie con Katie en absoluto. Nunca los he visto juntos”.