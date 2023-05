Robert de Niro volvió a ser padre a sus 79 años y estos son todos sus hijos

Robert de Niro confesó sorpresivamente que a sus 79 años se convirtió en padre por séptima vez, durante una entrevista al sitio ET Canadá donde promocionaba su próximo filme, About My Father (Acerca de mi padre), la cual se estrenará el próximo el 26 de mayo.

“Sé que tienes seis hijos”, dijo la periodista Brittnee Blair a lo que de inmediato el famoso actor le corrigió: “Siete, en realidad, acabo de tener un bebé”.

Sin embargo, el protagonista de grandes películas como ‘El Padrino’, ‘New York, New York’ y ‘El lado bueno de las cosas’, no dio mayor detalles sobre el nacimiento ni de quien es la madre de su nuevo retoño.

¿Quiénes son los hijos de Robert De Niro?

El famoso ama su faceta como padre por lo que decidió tener hijos biológicos, adoptados y por medio de vientre subrogado.

En 1976 se casó con Diahnne Abbott y tuvo su primer hijo biológico Raphael (46), al tiempo que acogía como adoptaba a la hija de su entonces esposa Drena (51). Raphael intentó seguir sus pasos en la actuación cuando era niño pero ahora se dedica a bienes raíces, mientras que su hermana ha participado en éxitos como ‘The Intern’ y ‘A Star is Born’.

En 1988 se divorció de la madre de sus hijos e inició un nuevo romance con la modelo Toukie Smith, con quien le dio la bienvenida a Julian y Aaron De Niro, de 27 años, mediante gestación subrogada. La pareja no llegó al altar y al poco tiempo terminaron separados.

Sin embargo, el histrión volvió a pisar el altar con la actriz Grace Hightower. Juntos tuvieron a Elliot, de 24 años quien padece autismo y aunque tiempo después se separaron, tuvieron una reconciliación que terminó con la llegada de Helen Grace, a través de gestación subrogada. 20 años después le pusieron puto y final a su historia de amor.

“Hay momentos de felicidad y momentos de tristeza. A veces eres la última persona con la que quieren lidiar, Es como caminar a tus hijos a la escuela y cuando se vuelven grandes ya no quieren tomar tu mano o darte un beso de despedida”, dijo en 2016 sobre la paternidad.